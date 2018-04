„Bei jedem stolpert das Herz“

Bei Herzstolpern oder Herzklopfen sei es häufig sinnvoll, sich mit einem Langzeit-EKG einen Überblick zu verschaffen. Das Elektrokardiogramm zeichnet die Herzfunktionen über einen längeren Zeitraum auf, um festzustellen, ob Störungen oder ernsthafte Erkrankungen vorliegen.

Zu einer Langzeit-Blutdruck-Messung riet Noeske etwa einer 72-Jährigen Wetzlarerin: Sie sei, so die Anruferin, sehr nervös, wenn sie sich selbst den Blutdruck messe oder Ärzte das tun. „Die Werte sind völlig nutzlos, wenn Sie aufgeregt sind. Wir brauchen Werte, die in Ruhe entstehen. Die Messung muss unabhängig von Ihrem Handeln und Tun sein“, entgegnete der Mediziner. Erst Werte, die den ganzen Tag lang und über einen längeren Zeitraum zustande kommen, seien in diesem Fall brauchbar.

Eine 80-jährige Frau aus Dillenburg berichtete, sie spüre seit Jahrzehnten ein Herzstolpern – vor allem, wenn sie aufgeregt sei. Ein Langzeit-EKG habe ergeben, dass die Anzeichen ungefährlich seien. „Bei jedem stolpert es. Die meisten Menschen – auch ich – bekommen davon aber den ganzen Tag nichts mit“, beruhigte der Facharzt die Anruferin und ergänzte: „Kein Herz läuft wie eine Dampflok oder ein Elektromotor. Sie müssen sich keine Gedanken machen.“

Einer anderen Anruferin konnte Noeske eine konkrete Empfehlung an die Hand geben. Die 75-Jährige berichtete von Anfällen von Herzrasen mit Frequenzen von 160 pro Minute – verbunden mit einem Schwächegefühl. Die Rhythmusstörungen behandele sie mit Betablockern und Magnesium. Sie fühle sich aber unsicher, wenn sie nicht zu Hause sei.

Sofern ein anfallartig auftretendes Herzrasen vorliege, könne eine sogenannte Ablation Abhilfe schaffen und die Krankheit heilen, sagte der Gießener Kardiologe. Bei dem Eingriff werden Einstiche in die Venen vorgenommen und elektrische Kabel an das Herz herangeführt. Spezialeinrichtungen benötigten, so der Arzt, ohne Narkose rund eine Stunde für eine Ablation.

Eine 85-jährige Aßlarerin leidet unter Vorhofflimmern. Sie erhielt deshalb den Blutverdünner Xarelto. Beobachtet hat sie an ihrem Körper seitdem aber immer wieder blaue Flecken. „Durch die Einnahme des Medikaments blutet jede Blutung etwas länger. Und die Haut älterer Menschen ist nun einmal sehr empfindlich“, erklärte Noeske. Demgegenüber sei die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls deutlich kleiner geworden. „Und, wenn jemand fragt, sagen Sie einfach, dass Sie sich nicht geprügelt haben“, so der Kardiologe.

In vielen Fällen, so Noeske, sei ein Gang zum Arzt aber unabdingbar. Schließlich könne es auch andere Ursachen für Probleme mit dem Herzen geben. Ein 86 Jahre alter Aßlarer berichtete etwa von seinem hohen Puls, der seit einiger Zeit auftrete. Zuvor habe er einen Herzschrittmacher bekommen. „Durch das Abfragen des Schrittmachers lassen sich die tatsächliche Pulsgeschwindigkeit und eventuelle Rhythmusstörungen nachweisen. Sie sollten die Schilddrüse überprüfen lassen“, so Noeske.

Denn auch eine Überfunktion der Schilddrüse, die bei dem Anrufer bekannt ist, erhöhe den Puls und kurbele das Herz an. Zunächst müsse also eine Schilddrüsen-Krankheit ausgeschlossen werden.