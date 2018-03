Weilburg Das Gymnasium Philippinum Weilburg veranstaltet am Donnerstag, 22. März, ab 19.30 Uhr in der Aula eine Vortragsveranstaltung mit Diplom-Ingenieur Wolfgang Reh zum Thema „Big Data und Industrie 4.0“. Die Bevölkerung ist eingeladen. Wolfgang Reh studier­te Elektrotechnik an der Techni­schen Hochschule in Darmstadt und unterrichtet seit 1998 Infor­matik an der Staatlichen Technikakademie Weilburg. (red)