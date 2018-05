„Big Ones“ mit Aerosmith-Hits

Die italienischen Profimusiker zelebrieren jeden Ton ihrer Vorbilder von Aerosmith. Allein die optisch wie gesangliche Übereinstimmung von Frontmann Renzo zum Original Steven Tyler ist fast unfassbar.

Der Genuss wird vollkommen, wenn die Band Hits wie „Livin‘ on the Edge“, „Crazy“ oder „Walk this Way“ anstimmt.

Los geht die Liveshow um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro zuzüglich Gebühren im Internet unter www.ticketmaster.de sowie in den bekannten Vorverkaufsstellen wie der Rittal-Arena und Gimmler-Reisen (Langgasse). Außerdem direkt in der Eventwerkstatt.

Weiter geht es am 5. Juli mit der ungarischen „Kiss Forever Band“. (red)