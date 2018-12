„Blende95“ zeigt die Welt

Um neue Perspektiven von Naunheim zu zeigen, hat die Fotogruppe Bilder mit einer Drohne und aus dem Flugzeug aufgenommen. So standen der Naunheimer Hiwwel, der Steg über die Lahn, die Kirche mit dem Gemeindezentrum, die Kulturhalle, Schule, Kindergarten und neuer Friedhof im Fokus der Kamera.

Angesetzt ist zudem eine Bilderschau im Sitzungssaal der Verwaltungsstelle, es werden Bilder von Karl-Heinz Groh und Willi Heun gezeigt, die zur 1200-Jahrfeier im Jahr 1984 in Naunheim gemacht wurden. Zu sehen ist die Schau am Samstag von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. (red)