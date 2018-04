„Bürgerprojekt“ saniert alten Burgbrunnen

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Arbeiten auf dem Brunnengrundstück stehen für den Verein „Bürgerprojekt Gleiberg“ in den kommenden Wochen auf dem Plan. In der Jahreshauptversammlung berichtete Thorsten Pausch, der gemeinsam mit Wolfgang Jahn die Bauleitung hat, über den Stand der Dinge. Der Frost hatte der Pumpe zugesetzt. Inzwischen ist diese repariert. Jetzt steht der Dachstuhlaufbau am Pumpenhäuschen an. Noch in diesem Jahr soll Richtfest für den alten Burgbrunnens am Westhang des Gleibergs sein. Die Pflege des Zugangs hat der Verein von der Kommune übernommen. Die Mauer wird die Gemeinde erneuern. Vorsitzender Ralf Volgmann informierte über die Termine 2018: Maibaumfest am 30. April, Mitwirkung bei Gemeinschaftsaktion zu Gunsten der Grundschule am 26. August, Brunnenfest am 8. September mit Unterstützung der Sängervereinigung und Nikolausfest am 8. Dezember. Der Blick geht bereits in das nächste Jahr, wo wieder das Gleibergfest stattfindet. (vm/Foto: Mattern)