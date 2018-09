„Cats“ und „Rocky“ wecken Emotionen

Die besten Stücke aus „Der „König der Löwen“, „Frozen“, „Cats“, „Rocky“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ und „Das Phantom der Oper“ fehlen dabei ebenso wenig wie die „Rocky Horror Show“ oder der „Tanz der Vampire“. So lässt das Ensemble die Zuschauer teilhaben an der mitreißenden Liebesgeschichte zwischen dem schüchternen Wissenschaftler Alfred und der Wirtstochter Sarah, die von den Vampiren um Graf Krolock als Beute auf ihrem Schloss in Transsylvanien festgehalten wird.

Top Licht- und Soundkonzept

Unterstützt durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept entführen Stars der Originalproduktionen das Publikum auf eine über zweistündige Reise quer durch die Welt der Musicals. Die Show beginnt um 20 Uhr im Erwin-Piscator-Haus in Marburg (Biegenstraße 15). Karten kosten 45,90 bis 69,90 Euro plus Gebühren. Tickets gibt es bei Vorverkaufsstellen sowie unter www.dienachtdermusicals.de. (red)