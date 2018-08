„Was ich heute Morgen gesehen habe, stimmt mich froh und zufrieden, denn ich weiß: Auf unsere Stadtteilwehren ist Verlass. Mein Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden, die auch in nicht ganz ungefährliche Einsätze gehen, um anderen Menschen zu helfen“, sagte Gladenbachs Erster Stadtrat Armin Becker (SPD) zu Beginn der Ehrungen.

Beeindruckt zeigte sich auch Kreisbrandinspektor Lars Schäfer vom Einsatz der Aktiven während der Großübung: „Es macht Spaß zu sehen, wie alle mit Enthusiasmus bei der Sache sind. Da steckt viel Herzblut drin.“

Eine große und treue Familie

Becker und Schäfer überreichten Auszeichnungen an 15 Feuerwehrleute. Zwölf Freiwillige erhielten Anerkennungsprämien für langjährige Dienstzeiten. Diese werden seit 2011 vom Land Hessen für Aktive in der freiwilligen Feuerwehr ausgezahlt. Hessen ist bis dato das einzige Bundesland, das seine Ehrenamtlichen in dieser Form würdigt. Die Prämien gibt es für 10, 20, 30 und 40 Jahre aktiven Dienst.

Daneben erhielten zwei Kameraden die Ehrenmedaille des Nassauischen Feuerwehrverbandes für mindestens 20 Jahre aktiven Dienst. Zudem wurde einmal das Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 40 Jahre aktiven Dienst vom Land verliehen.

„Ich freue mich immer wieder, dass sich Menschen freiwillig dafür entscheiden, so viel Zeit, Engagement und Treue in den freiwilligen Feuerwehrdienst zu investieren. Kameraden, die 20 und mehr Jahre im Dienst sind, haben mehr als ihr halbes Leben mit der Feuerwehr verbracht. Da merkt man schon, dass wir eine große Familie sind, deren Mitglieder keine nationalen oder kulturellen Grenzen kennen“, sagte Schäfer.

Dies unterstrich auch Stadtbrandinspektor Alexander Wagner: „Wir können stolz sein, zu einer so großen und so treuen Familie zu gehören – das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit.“ (pas)