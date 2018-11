„Danceperados“ fegen über die Bühne

Die Begeisterung für den atemberaubenden Stepptanz ist im Namen dieser neuen irischen Tanzshow festgeschrieben. Frei übersetzt heißt sie die „Tanzwütigen“. Die Gruppe beweist, dass den Iren sowohl das Tanzen und Singen als auch das Spielen im Blut liegt.

Choreograph war bereits zweimal „World Champion“

Die „Danceperados“ haben ein musikalisches Quintett mit im Gepäck. Die Musiker gehören zur Topliga des Irish Folk. Es sind auch einige „All Ireland Champions“ dabei. Sängerin Geraldine MacGowan gehört zu den Pionieren des Irish Folk-Revivals der 70er Jahre. Musikalischer Direktor ist der Akkordeon-Virtuose Eimhin Liddy.

Für die Choreographie ist der zweimalige „World Champion“ Michael Donnellan zuständig. Er war sowohl Solist bei „Riverdance“ als auch bei „Lord of the Dance“. Das Ensemble bringt dem Publikum mit seiner „Irish Christmas Show“ die Weihnachtsbräuche der „Grünen Insel“ näher. Die „Danceperados“ nehmen ihre Fans mit in eine Zeit zurück vor der Kommerzialisierung des Weihnachtsfests. Da viele Iren damals und heute ihren Lebensunterhalt im Ausland verdienen mussten, ist Weihnachten die Zeit im Jahr, in der alle im Ausland lebenden Iren nach Hause streben. Die Pubs sind brechend voll. Whiskey und Bier fließen in Strömen.

Gefühl, als wäre man mittendrin – also in Irland

Eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit winterlichen Landschaften und Weihnachtsmotiven gibt dem Publikum das Gefühl mittendrin – also in Irland – zu sein.

Der Eintritt kostet zwischen 38,60 und 49,60 Euro. Es gibt auch Ermäßigungen. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.adticket.de und unter www.reservix.de erhältlich. Im Internet unter www.dan­ceperadosofireland.ie gibt es weitere Informationen. (red)