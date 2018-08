„Die Energie des Festes nutzen“

Von Michael Tietz

Bad Endbach-Schlierbach In drei Tagen beginnt die 700-Jahr-Feier in Schlierbach. Viel Fleiß, Herzblut und Zeit investierten die Helfer der Dorfgemeinschaft in die Vorbereitungen. Zu ihnen gehört Evamaria Meißner. Im Interview spricht sie über Ziele und Wünsche.