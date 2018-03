„Wir zeichnen heute ein Urgestein der SPD in Bad Endbach aus“, sagte Rolf Bernshausen in der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins. Hermann Bamberger trat 1958 in die Partei ein. 18,5 Jahre war er damals alt. Schnell habe er Verantwortung in der SPD übernommen, lobte Bernshausen.

Von Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre war Bamberger Vorsitzender des Ortsvereins Hartenrod und in dieser Zeit auch Mitglied des Kreistags. Nach der Gebietsreform übernahm der Hartenröder den Vorsitz des Ortsverbandes Bad Endbach.

Parallel dazu engagierte sich der Sozialdemokrat in den Gemeindeparlamenten von Hartenrod und Bad Endbach. Bis 1985 war er Vorsitzender der SPD-Fraktion. „Er wurde geschätzt wegen seiner ausgleichenden Art und seinem Willen, trotz gegensätzlichen Positionen den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen“, sagte Bernshausen.

Ein „Homoreligiosus“ und „Homopolitikus“

2007 verabschiedete sich Bamberger aus dem Parlament, den Kontakt zur Partei und zur Fraktion hat er aber bis heute nicht verloren. Man könne gar nicht ermessen, welcher zeitlicher Aufwand und Arbeitseinsatz sich hinter einem solch langen politischen Engagement verberge, betonte Bernshausen.

„Hermann Bamberger kann eine stolze Bilanz vorweisen und wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Die Politik habe ihn schon immer sehr interessiert, erzählte der Jubilar: „Ich wollte die Welt ein Stückchen besser machen – deshalb bin in die SPD eingetreten.“ Damals, in der „bleiernen Zeit“, hatten Konrad Adenauer und die CDU die Bundestagswahl gewonnen und ab 1957 sogar die absolute Mehrheit inne.

Den Antrieb zu seinem politischen Engagement habe sein tiefer christlicher Glaube geliefert, erklärte Bamberger. „Ich suchte eine Partei, ein Engagement, wo man Menschen helfen und die Armut bekämpfen kann.“ Da seien nur die Sozialdemokraten in Frage gekommen. „Ich bin ein Homoreligiosus und ein Homopolitikus“, sagte Bamberger mit einem Schmunzeln über sich selbst.

Für 25 Jahre Jahre Parteitreue wurde Klaus Eckel ausgezeichnet. Er hatte die vergangenen 15 Jahre den Vorsitz im SPD-Ortsverein inne. Nun wirkt er als Beisitzer in der Führungsriege mit. „Vielen Dank für deine gute Arbeit, wir hoffen weiterhin auf deine Unterstützung“, sagte die neue Vorsitzende Tamara Reiers.

Neben Urkunden und Ehrennadeln überreichte der Bundestagsabgeordnete Sören Bartol beiden Jubilaren als kleines Dankeschön ein rotes Schild mit der Aufschrift „In diesem Haus wird SPD gewählt“. (mi)