Haiger „Doch lieber Single?!“ lautet der Titel eines musikalischen Theaterstücks über das Eheleben, das am Freitag, 12. Januar, ab 20 Uhr in der Haigerer Stadthalle aufgeführt wird.

In dem Stück suchen zwei Paare Hilfe von Paartherapeut Rüdiger: Bei Wolfgang und Vera, beide um die 50, ist nicht erst seit gestern die Luft raus. Sie will Nähe, Transparenz in der Beziehung und echte Gefühle. Er will lieber seine Ruhe.

Gabi und Frank – beide Anfang 30 und seit etlichen Jahren zusammen – haben dagegen ein anderes Problem: Ihre extrem Allergie geplagte dreijährige Tochter nervt. Tickets für 14 und 18 Euro gibt es beim Kulturamt der Stadt Haiger unter (0 27 73) 81 10 und per E-Mail an Kulturamt(at)haiger.de. (red)