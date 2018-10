„Dollbohrer“ erobern die Bühne

Sie widmen sich den wahren Helden unserer Zeit. Denn während man römische Gladiatoren, texanische Cowboys oder fliegende Gestalten in bunten Latexanzügen in der Literatur oder auch in Filmen glorifiziert, spielen Helden wie Sanitärfacharbeiter, Schleusenwärter, Putzfrauen oder Sprechstundenhilfen in der Arena der Beachtung keine Rolle. Dies zu ändern ist das Anliegen des neuen „Dollbohrer“-Programms.

Wenn die Putzfrau einem Killer die Beichte abnimmt

Ob es die Putzfrau ist, die bei dem Reinigen des Beichtstuhls plötzlich einem Auftragskiller die Beichte abnehmen muss, die Sprechstundenhilfe, die sich gegen meckernde Rentner im Wartezimmer behauptet, oder ob es die Hauptdarsteller einer hessischen Pornofilm-Produktion sind, die alles andere als einen leichten Job haben – sie alle sind Helden unserer Zeit und werden dank des neuen „Dollbohrer“-Programms ganz besonders angemessen geadelt.

Eintrittskarten sind ab sofort für 28,60 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.stadthalle-limburg.de erhältlich. (red)