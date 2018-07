„Draufgänger“ machen Party im Festzelt

Die Partyband aus Österreich bringt Oktoberfeststimmung in den Selterser Ortsteil. Mit ihrem neuen Programm „Hektar-Party“ ist gute Stimmung garantiert. Eintrittskarten gibt es ab sofort für zehn Euro beim Nahkauf Alfons Krickau in Haintchen und bei Erhard Linz Bücher und Papier in Niederselters. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro.

Weitere Informationen über die Kirmes-“Wiesn“ sind unter www.kirmesgesellschaft-haintchen.de erhältlich. (red)