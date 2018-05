„Dummfrager“ erleben

Den Anfang macht am Freitag, 11. Mai, ab 19.30 Uhr der FFH-“Dummfrager“ Boris Meinzer mit einem Auftritt im Kurhaus. Bewaffnet mit einem Mikrofon zieht Boris Meinzer, Comedy-Redakteur bei FFH, durch die Fußgängerzonen des Landes. Er zieht durch die Straßen und stellt den Leuten Fangfragen. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Weiter geht es am Dienstag, 15. Mai, im Kurhaus mit Auftritten der Physikanten. Dabei handelt es sich um ein Team aus Naturwissenschaftlern, Schauspie­lern und Moderatoren, die eine spektakuläre Physik- und Wissenschaftsshow bieten. Vormittags besuchen Schüler der beiden Schulen die Show kostenfrei. Abends steigt eine erweiterte Show für Jedermann.

Den Abschluss bildet am Vormittag des Donnerstag, 17. Mai, eine Berufsinfoveranstaltung im Kurhaus. Zielgruppe sind vor allem die Schüler der achten bis zehnten Klassen. Eine Teilnahme ist sowohl für Schüler als auch für Betriebe kostenlos.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen am 11. und 15. Mai findet in der Tourist-Information, im Zigarrenhaus Brück und in der Bücherbank statt. (red)