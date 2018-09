„Dunkel-Munkel-Nacht“ erleben

Weilburg Am Samstag, 29. September, beginnt um 19 Uhr im Wildpark „Tiergarten Weilburg“ eine „Dunkel-Munkel-Nacht“. Die Teilnehmer begleiten die Bären Tim und Steve in ihr Nachtlager und besuchen alle nachtaktiven Tiere des Wildparks. Im Feuerschein einiger „Schwedenfackeln“ hört die Gruppe Interessantes zu den Wölfen. Mit etwas Glück ist auch das Heulen des Rudels zu hören. Bei der Wanderung durch das Damwildgehege können Kinder und Erwachsene ihre Sinne im nächtlichen Wald schärfen. Am Lagerfeuer gibt es einen Imbiss vom Grill. Zum Abschluss besucht die Gruppe die Luchse als ausgewiesene „Jäger der Nacht“. Die Veranstaltung dauert rund drei Stunden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich nur phasenweise der Aktion anzuschließen. Die Wildparkkasse ist bis 19.15 Uhr geöffnet. (red)