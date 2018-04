„Ein Abend voller Blasmusik-Juwelen“

Der Musikverein „Hinterländer Blasmusik“ Bad Endbach feiert in diesem Jahr seinen fünfzigsten Geburtstag mit vielen Veranstaltungen und Konzerten. Nach dem gelungenen Festkommers im März steht in zwei Wochen bereits die nächste Großveranstaltung der ambitionierten Musikanten aus dem Salzbödetal an.

Unter dem Motto „Ein halbes Jahrhundert – Böhmische Leckerbissen“ stellen sich die 35 Akteure am 21. April im KSF-Zentrum in Bad Endbach vor. „Seit Wochen arbeiten wir akribisch an der Gestaltung des Programms und der Interpretation von annähernd 30 Egerländer Titeln“, berichtet Dirigent Michael Werner. Er leitet seit zehn Jahren das Orchester. Neben den normalen Proben feilen die Instrumentalisten auch in vielen Satzproben an Titeln von Ernst Mosch, Michael Klostermann, Hubert Wolf, Robert Payer und Franz Watz.

Das Konzert wird mit dem „Geburtstagsmarsch“ der Egerländer Musikanten eröffnet. „Viele weitere Erfolgstitel aus Ernst Moschs Repertoire werden an diesem Abend in der Konzerthalle erklingen“, verspricht Michael Werner. Dazu gehören „Böhmischer Leckerbissen“, der Marsch „Der Falkenauer“, die „Wast‘l Polka“ oder der Welthit „Gruß an Böhmen“. „Dies sind aber nur die Eckpfeiler eines Abends voller Blasmusik-Juwelen“, betont der Dirigent.

Mit „Der Schornsteinfeger aus Eger“ von Hubert Wolf und dem Walzer „Wenn der Wein blüht“ haben die Musikerinnen und Musiker zwei alte „Schmuckstücke“ aus dem Notenarchiv hervorgeholt. Mit den neuen Arrangements der Polkas „Ein halbes Jahrhundert“ oder „Freunde für immer“ werden auch neuzeitliche Kompositionen gespielt. Außerdem steuert Michael Werner selbst drei Titel zum Programm bei. Mit der Polka „Ich bin so verliebt“, dem Walzer „Echte Freundschaft“ und dem Schlusstitel „Wir freuen uns auf‘s Wiederseh‘n“ möchte der musikalische Leiter zeigen, dass er auch ein versierter Komponist und Texter ist.

Ab sofort gibt es Eintrittskarten

Neben den Instrumentaltiteln gibt es auch wieder ausgefeilte Gesangseinlagen von Anette Hecht und Michael Werner. Die beiden Solisten wollen unter anderem bei den Polkas „Von Böhmen rund um die Welt“, „Du böhmischer Musikant“ oder „Gute Nacht“ das Publikum von der Frische der Blasmusik aus dem Egerland überzeugen.

Eintrittskarten sind ab sofort für neun Euro bei der VR Bank in Gladenbach, Bad Endbach, Bischoffen und Dautphe, bei der Tourist-Info in Bad Endbach an der Therme und im Schuhhaus Schmidt in Gladenbach erhältlich. An der Abendkasse kostet das Ticket elf Euro. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde früher. (mi)