„Ein Vereinstag voller Vielfalt“

Mit mehr als 200 Mädchen und Jungen, die sich zum Leichtathletik-Wettkampf „Rund um die Burg“ gemeldet hatten, gab es einen neuen Teilnehmerrekord. Außerdem fand das 20. Beach-Volleyball-Turnier mit sechs Mannschaften statt, zu dessen Abschluss zum runden Geburtstag abends noch eine Beach-Party mit DJ und leckeren Cocktails gefeiert wurde. Die Kinder konnten sich bei Bewegungsspielen und auf der Tumblingbahn tummeln, das Einrad-Team zeigte eine gelungene Vorführung und wer nicht gerade bei den Wettkämpfen beschäftigt war, nutzte die Zeit in familiärer Runde bei Kaffee und Kuchen für einen Schwatz.

Am späten Nachmittag war die Siegerehrung der Wettkämpfe der würdige Rahmen für die Vereinsehrungen. Für 25 Jahre standen Erika Weiershäuser, Werner Zerner, Klaus Luthardt, Friedel Gronych, Daniel Samsel, Volker Thiemann, Sigrid Weimer, Gerd Makosch und Hanne Lemp auf der Ehrungsliste. Doris Müller, Herbert Müller, Stephanie Brandau, Kerstin Schütz, Andreas Reuschling, Franziska Schenck, Elke Heger, Jochen Metz, Mathias Ortner und Beate Lemp gehören dem TV Jahn seit 40 Jahren an. Seit stolzen 50 Jahren sind Gudrun Felkl, Ute Geier-Schleenbecker, Ingrid Lemp, Hans-Otto May, Liesel Jung, Susanne Rühl-Schneider, Ute Eberlein und Silke Wellstein-Uhl Vereinsmitglied.

„Unser Vereinstag hat heute wieder gezeigt, wie vielfältig und lebendig unser Verein ist, wie viele Mitglieder Verantwortung übernehmen und wie viel Spaß das allen macht – das ist vor allem auch der Tatsache zu verdanken, dass viele von Euch über Jahrzehnte unser Vereinsleben geprägt haben und dies auch noch tun“, sprach der 1. Vorsitzende Roland Samsel den Geehrten und auch den vielen ehrenamtlich Tätigen seinen Dank aus. (hp)