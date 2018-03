„Eintracht“ ist bei Jubiläum dabei

Vorstandssprecher Thorsten Schieferstein übernahm gemeinsam mit Harald Heiermeier die Ehrungen langjähriger Mitglieder. In diesem Jahr zeichnete die „Eintracht“ für 25 Jahre Mitgliedschaft Thomas Friedl, Hans-Willi Kessler, Günter Schieferstein (Schirmherr im Festjahr 2014) und Dieter Wenzel mit der silbernen Ehrennadel aus.

Hüttenberger Sänger gestalten zwei Gottesdienste in Prag

Weiterhin werden für 50 Jahre aktive Sängertätigkeit Lothar Weber (Schirmherr im Festjahr 2009) und Hans-Heiner Hedrich (Schirmherr im Festjahr 2004) ausgezeichnet. Seit 60 Jahren gehört Hans-Jürgen Jakobi zur „Eintracht“.

Schieferstein nannte in seinem Jahresbericht als Höhepunkte das sehr gute Abschneiden der „Eintracht“ beim Bruderchor aus Hochelheim, bei dem die „Eintracht“ die drittbeste Tageswertung erhielt, und die gelungene Mehrtagesfahrt nach Prag. Ausführlicher auf das Vereinsjahr ging Schriftführer Marcus Kühnemund ein. 2017 nahm die „Eintracht“ mit 38 Sängern am Bundeswertungssingen in der Volkshalle Watzenborn-Steinberg teil, bei dem die Hüttenberger gute Kritiken erhielten. Unvergessliche Eindrücke sammelte der Chor auf seiner Reise nach Prag Ende September. Dort gestalteten die Sänger zwei Gottesdienste.

Stefan Lenkl wurde von der Versammlung zum neuen Beisitzer gewählt. Der Verein hat 122 Mitglieder. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei 60 Jahren.

Für das kommende Jahr stehen bereits ein Probensamstag, das Bundeswertungssingen in Watzenborn-Steinberg, ein SakralchorWettbewerb in Erbach im Taunus und am 9. Juni die „Nacht der ,Eintracht‘“ fest. Beteiligen möchte sich der Verein auch an der 50-Jahr-Feier von Hörnsheim und Hochelheim. Beim „Hüttenberger Liederabend“ am 20. Oktober ist die „Eintracht“ der Ausrichter.

Am 21. Dezember findet das Adventskonzert in der Hörnsheimer Kirche statt. 2019 wird dann wieder groß gefeiert. Die „Eintracht“ blickt dann auf ihr 145-jähriges Bestehen zurück. Am Festwochenende soll es freitags ein Konzert oder eine Party geben, samstags ein Freundschaftssingen und am Sonntag einen Volkslieder-Wettbewerb. (jhw)