„Emphasis“ möchte Kursangebot erweitern

Vorsitzende Isabel Demleitner-Bormann ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Neben mehreren Trainerwechseln und neuen Kursangeboten organisierte der Verein einige Workshops und Feste.

Derzeit bietet der Verein neun Kurse in den Spaten Tanz, Gesundheit und Fitness für Jung und Alt an. Aufgrund der hohen Nachfrage und großen Teilnehmerzahlen sollen weitere Kursangebote folgen. In der Hauptversammlung im Jahr 2019 steht die Wahl der Vorstands­mitglieder im Fokus. (red)