„Entdecken, was uns verbindet“

Die Veranstaltungen rund um Heilig-Grab-Kapelle und Schlosskirche werden von der evangelischen Kirchengemeinde Weilburg und dem Geschichtsverein Weilburg gestaltet. Mitglieder der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ wirken dabei mit.

Die Aktionen rund um Schlossgarten, Schlossgärtnerei und Wehrturm werden vom Team der Schlossgärtnerei veranstaltet.

Um 10.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst in der Schlosskirche mit Pfarrer Guido Hepke – mit Erinnerung an Karl Marx (geboren 1818) und sein Bezug zur Region an Lahn und Weil, seine Freundschaft und zugleich Rivalität mit Karl Schapper aus Weinbach, Sohn eines evangelischen Pfarrers und Absolvent des Gymnasium Philippinum (in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts „Demokratenschmiede“ genannt) in Predigt und historischer Spielszene, gespielt von einem Team aus der Gemeinde und dem Geschichtsverein, musikalische Gestaltung durch die Dekanatskantorin Doris Hagel.

Schlosskirche (von 10 bis 17 Uhr geöffnet):

11.30, 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr: Führung in Schlosskirchenturm und Dachstuhl, gestaltet von Jan Kramer (Kirchenvorstand) und Christian Radkovsky (Geschichtsverein).

11.30 bis 14.30 Uhr: Geoschatzsuche für Kinder und Jugendliche „Auf den Spuren Martin Luthers und der Reformation in Weilburg“, anhand der Koordinaten Orte zur Schatzgeschichte suchen, auf dem Weg Rätsel und Aufgaben lösen.

Eine Ausstellung der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ informiert über die Baugeschichte und Ausstellung des Kirchenraums.

16 Uhr: Orgelkonzert mit Dekanatskantorin Doris Hagel.

Heilig-Grab-Kapelle, Kalvarienberg und alter Friedhof (von 11.30 bis 15.30 Uhr geöffnet):

12, 13 und 14 Uhr: Führung zu Heilig-Grab-Kapelle sowie Kalvarienberg und alter Friedhof, gestaltet von Pfarrer Guido Hepke (Kirchengemeinde), Matthias Losacker (Geschichtsverein) sowie weiteren Aktiven des Geschichtsvereins Weilburg und der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“.

Schlossgarten (11 bis 16 Uhr):

13 und 15 Uhr: Gartenführungen, Treffpunkt ist das neue Gewächshaus. Der alte Wehrturm ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Verkauft werden auch Kräuter und Herbstpflanzen. Es gibt fachliche Tipps von Gärtnermeister Hans-Peter Schmidt. Mit dabei ist Katharina Brunsing und das Team der Schlossgärtnerei. (red)