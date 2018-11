„Es gibt nicht nur die eine Trauer“

Wie gehen Angehörige, Freunde, die Gesellschaft mit trauernden Menschen um und welche Faktoren beeinflussen die Sichtweise auf Trauernde? Dieser Thematik widmet sich die Marburger Psychologin Judith Gonschor. Die 30-Jährige ist Mitarbeiterin der klinischen Psychologie und Psychotherapie der Philipps-Universität und untersucht über eine aktuell laufende Onlinestudie die öffentliche Einstellung gegenüber Trauernden. Dies vor dem Hintergrund der sozialen Unterstützung innerhalb einer Gesellschaft, sozialen Netzwerken, die den Hinterbliebenen, generell Menschen, die einen tragischen Verlust erlitten haben, zur Seite stehen.

Die Reaktionen der Umwelt auf einen bestimmten Trauerfall, wie und mit welcher Intensität oder auch Toleranz dem Trauernden begegnet wird – kann dabei sehr unterschiedlich sein. „Es gibt Faktoren, wie das soziale Umfeld auf den Trauernden reagiert – auf der anderen Seite, gibt es gewisse Erwartungen, wie getrauert wird“, sagt Gonschor. Beides kann miteinander zusammenhängen, für beide Seiten spiele sowohl die Art des Trauerfalls wie auch die Zeit eine entscheidende Rolle: Direkt nach einem tragischen Verlust ist der Zuspruch von außen in der Regel hoch, ebenso die Akzeptanz von Gefühlsausbrüchen, Trost ist angebracht.

Dauer und Intensität dessen ist jedoch auch von der Art des Trauerfalls abhängig – mit dem Tod der Großeltern kann das Umfeld etwa leichter umgehen, als etwa mit dem Tod eines Kindes oder mit einem Suizid.

Der gesellschaftliche Konsens tendiere zu einer sichtbaren Trauer, sagt Expertin Judith Gonschor

Je mehr Zeit vergeht, desto mehr nimmt die Toleranz des Umfelds dem Verhalten des Trauernden gegenüber wieder ab. Die Gesellschaft erwartet quasi, dass sich der Betroffene mit der Zeit wieder fängt, die Trauer abnimmt. Die Art und Weise, wie diese ausgelebt, der Verlust verarbeitet wird, ist ebenfalls von mehr oder weniger festen Erwartungen geprägt.

Hartnäckig halte sich in der Öffentlichkeit der „Mythos“, dass es verschiedene emotionale Stufen der Trauer gibt, die einem festen Ablauf folgen – von Verzweiflung, Wut, Verleugnung bis hin zu Akzeptanz. Doch das sei falsch, „diese Phasenmodelle lassen sich empirisch nicht bestätigen – Trauer ist ein universelles Phänomen, es gibt nicht die eine Trauer“, sagt Gonschor. Viel eher seien äußerliche Trauer-Merkmale sehr individuell. So sei es ganz normal, mal wenig, mal mehr, mal ganz offensichtlich, mal still zu trauern.

In der Gesellschaft verbreitet ist jedoch eher eine typische Trauerverarbeitung mit fast schon erwarteten Gefühlsregungen: Ein emotionaler Zusammenbruch nach einem schweren Verlust wird gemeinhin eher als selbstverständlich anerkannt. Geht ein Betroffener mit dem Tod eines geliebten Menschen hingegen auf andere Weise um, wirkt nach außen hin vielleicht gefasst, lebt seinen Alltag normal weiter – kann das auf andere vielleicht atypisch wirken, sogar negativ gewertet werden. Unterschwellig wird eventuell unterstellt, dass derjenige den verstorbenen Menschen vielleicht nicht oder nicht genug geliebt hat.

Das erscheint unfair, der gesellschaftliche Konsens tendiere aber zu einer sichtbaren Trauer. Das erleichtere für viele den Umgang mit dem Trauernden, dessen Zustand wird verständlicher, doch die Wahrnehmung kann trüben: Das scheinbare Fehlen von Trauer deute nicht auf fehlende Emotionen hin, sondern sei, wie auch die Verzweiflung, sogar „eine der häufigsten Trauerreaktionen – das deutet nicht auf einen falschen Trauerprozess hin“, sagt Gonschor.

Ähnlich wie mit dem Umgang der akuten Trauerphase verhält es sich in der Öffentlichkeit mit der Überwindung von Trauer. Je mehr Zeit verstreicht, desto eher erwartet das Umfeld, dass sich der Betroffene quasi erholt. Bleibt er dennoch dauerhaft niedergeschlagen, wirkt das auf andere stellenweise unnormal. Als Konsequenz hält man Abstand von dem untypischen Verhalten. „Der Umgang mit Trauer ist schwer, wenn jemand in seiner Trauer feststeckt, zieht sich das Umfeld irgendwann zurück“, erklärt die Psychologin. Das könne dann erst recht negative Folgen haben, wie „ein zweiter Verlust“ wirken, es dem Betroffenen noch schwerer machen.

Stellenweise vermuten Familie oder Freunde in diesem Fall eine psychische Störung des anhaltend Trauernden. Doch mit derlei Diagnosen wie Depression, ausgelöst durch Trauer, seien Psychologen sehr vorsichtig, sagt Gonschor. Auch hierbei komme es sehr auf den Zeitpunkt an. „Auch wenn der Betroffene total gefangen ist in seiner Trauer, muss er nicht gleich klinisch auffällig sein – das oberste Kriterium ist der Leidensdruck.“ Soll heißen: Wenn der Trauernde dauerhaft „nicht mehr funktioniert“, nicht mehr für die Familie da sein kann, anhaltende Probleme im Beruf auftreten, er sich verbittert von allem zurückzieht – dann kann wiederum Hilfe von außen vonnöten sein.

„Ein wichtiges Kriterium dafür ist, dass die Trauer länger als etwa ein halbes Jahr andauert und der Betroffene seinen Leidensdruck selber anspricht“, sagt Gonschor. Doch auch eine längere Trauerphase sei nicht gleichbedeutend mit einer Störung, „die Trauer verschwindet ja nicht einfach.“ Es finde vielmehr eine Art Verlagerung statt, im Laufe der Zeit nehme der Teil des Lebens ab, in dem man sich mit dem Verlust beschäftigt.

Was nicht heißt, dass dieser nicht wiederkehren kann, etwa am Todestag. „Trauer ist keine Kurve, eher am Hin- und Her-Pendeln“, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen zurückschauen und nach vorne sehen, beschreibt die Expertin den Verlauf. Und der sei ganz normal und gesund – zum Problem werde Trauer erst, wenn diese „nicht in das Leben integriert wird“.

Mehr als 700 Probanden haben bereits an der noch laufenden Online-Studie teilgenommen

Das Thema Trauerverarbeitung und Wahrnehmung von Trauernden sei derzeit sehr aktuell, da demnächst eine neue Diagnose – die „Anhaltende Trauerstörung“ – in das Internationale Klassifikationssystem für Krankheiten (ICD) aufgenommen werden wird.

Im Rahmen der Onlinestudie, die seit August läuft, will Gonschor eben diese unterschiedlichen Auswirkungen des sozialen Netzes auf die Trauerverarbeitung erforschen. Ebenfalls hofft sie, mehr über die Entwicklung von Akzeptanz herauszufinden sowie den Umgang mit einer bestimmten Art von Todes- und Trauerfällen. Im Blick stehen außerdem Reaktionen auf Trauer von einem bestimmten Umfeld, wie etwa Frauen oder Männer mit dem Thema umgehen oder ob Rollenerwartungen eine Rolle spielen.

Die Studie läuft noch einige Wochen, mehr als 700 Probanden haben bereits teilgenommen, mindestens 800 sollen es werden. An der Befragung, die anonym abläuft und rund 15 Minuten in Anspruch nimmt, kann sich jeder Interessierte online beteiligen.

Die Studie ist unter https://www.unipark.de/uc/unimarburg/einstellung/trauer zu finden.