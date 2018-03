Hans Geis (67) aus Beselich: „Ich finde das völlig okay. Der Sonntag soll geschlossen bleiben, man kann doch alles werktags schon einkaufen. Man muss sich das halt gut einteilen, Timing ist alles!“

Kyralin Bernhardt (22) aus Philippstein: „Ich finde das völlig in Ordnung, dass die Geschäfte am Heiligen Abend geschlossen bleiben sollen. Ein Sonntag ist eben ein Sonntag. Man muss halt die Weihnachtsgeschenke schon rechtzeitig einkaufen. Ich musste während meiner Ausbildung selbst auch am Heiligen Abend arbeiten. Da musste ich immer ganz schön hetzen, weil ich dann nach der Arbeit noch alles für die Familie vorbereitet habe.“

Christiane Kiefer (55) aus Kirschhofen: „Ich arbeite selbst im Einzelhandel und bin deshalb sehr froh über die Entscheidung der Hessischen Landesregierung. Es ist genug Zeit vor Weihnachten, Geschenke zu besorgen. Ich kaufe alle rechtzeitig ein, habe jetzt schon welche, aber noch nicht alle.“

Mike Hempfling (51) aus Mengerskirchen: „Am Sonntag sollen die Geschäfte zu bleiben, der Samstag reicht. Meine Frau hat jetzt schon alle Weihnachtsgeschenke. Wir sind damit immer früh dran.“