Carola Unser und Eva Lange strahlten bei der Spielzeitbegrüßung: „Wir freuen uns sehr, die neuen Intendantinnen des Hessischen Landestheaters zu sein“, sagten sie vor ihrem Team. „Es ist mega-aufregend für alle.“

Kürzlich war Schnuppertag, denn das gesamte Team des Landestheaters wurde mit dem Intendantenwechsel neu zusammengestellt. Zwölf neue Schauspieler aus ganz Deutschland und dem Ausland, neue Dramaturgen trafen auf Kollegen, die schon länger am Landestheater arbeiten. Carola Unser und Eva Lange stellten an einem Riesentischquadrat in der Blackbox jeden Mitarbeiter kurz vor. Es gab Videogrußbotschaften von Gästen, die demnächst in Marburg arbeiten werden, eine Hausführung, ein Speed-Dating, ein Marburg meets Marburg: Wer bist du, was ist wo, wer macht was?

„Jeder macht an seiner Stelle maximal alles das Gelingen eines Stücks“

Kennenlernen war angesagt, bevor die Arbeit für die ersten Produktionen der Spielzeit beginnt, die am 21. September mit der Doppelpremiere „Maria Stuart/Ulrike Maria Stuart“ von Friedrich Schiller und Elfriede Jelinek startet. Außerdem stehen am Eröffnungswochenende zwei weitere Produktionen am 22. September auf dem Programm: die Uraufführung des Tanztheaterstücks „Mein Platz, dein Platz“ für Kinder ab 3 Jahren und die deutsch-georgische Koproduktion „Radio Universe“.

„Es ist unmöglich, Staub aufzuwirbeln, ohne dass die Leute anfangen zu husten“, sagte Eva Lange und gibt damit ein wenig den Tenor vor: Die neuen Intendantinnen wollen Staub aufwirbeln, verstehen das Theater als Ort der Debatten und Diskurse. „Wir glauben, dass es gerade in diesen Tagen wichtig ist, Position zu beziehen“, meint Carola Unser. Dabei wollen sie Brücken bauen, das Hessische Landestheater zu einem „Haus für alle Menschen machen“. Der Slogan „Komm! Ins Offene, Freund“, der dreisprachig in Deutsch, Englisch und Arabisch auf einem Großbanner am Theater am Schwanhof zu lesen ist, betont diese Haltung.

Rund 25 Gäste werden das Landestheaterteam in der ersten Spielzeit von Unser und Lange unterstützen – Regisseure, Darsteller, Bühnen- und Kostümbildner. Ihr Anspruch: Gutes Theater machen. „Jeder ist am Gelingen eines Stückes beteiligt, vom Darsteller bis zur Maske“, betonten die beiden. Ihr Appell: „Jeder macht an seiner Stelle maximal alles.“ Dabei versprechen die Intendantinnen, „dass wir nach den Arbeitsbedingungen schauen“, insbesondere angesichts des kinderreichen Ensembles. Samstags werde nicht geprobt.

Kommunikation im Haus, Freundlichkeit, Offenheit gegenüber anderen, Höflichkeit – diese Begriffe nannten sie immer wieder. Jeder solle sich einbringen und sich fragen: „Wohin kann das Schiff HLTM in den nächsten fünf Jahren fahren?“

Der Unterstützung der Stadt Marburg und des Landes Hessen – beide sind Gesellschafter des Hessischen Landestheaters – können sich die neuen Intendantinnen sicher sein. „Der Neustart einer Intendanz ist etwas ganz Besonderes“, sagte etwa Jan-Sebastian Kittel, Theaterreferent des Landes Hessen. „Wir wollen Voraussetzungen für die Kunst schaffen.“ Die Doppelspitze sei ein ganz neuer Weg für die hessische Theaterszene, der Aufsichtsrat des Landestheaters sei „fest überzeugt von dem Konzept“ der beiden Theatermacherinnen.

Kittel erinnerte auch an eine wichtige Funktion des Landestheaters, das als Gastspieltheater insbesondere auch den ländlichen Raum bespielen soll.

Wie Jürgen Bandte, Vorsitzender des Freundeskreises des Theaters, wünschte er ihnen einen guten Start. Und Bandte hat mit den Intendantinnen gleich eine Wette laufen: Sie wollen die Zahl der Freundeskreismitglieder bis Silvester auf 300 erhöhen. Topp, die Wette gilt. Bandte hält übrigens dagegen: „Irgendwer muss ja dagegen wetten, sonst ist es keine Wette.“