Der 50-Jährige ist seit vier Jahren bei der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill (Awo) in Herborn, derzeit als Koordinator für das Mehrgenerationenhaus und als Leiter der Familienbildungsstätte. Zuvor hat er rund 25 Jahre als Journalist bei der Dill-Zeitung gearbeitet. Geboren ist er in Bochum, aber schon lange im nördlichen Dillkreis zu Hause. Dennoch ist er treuer Anhänger des VfL Bochum und begeisterter Tipp-Kicker, also Tischfußball, und liest gerne Krimis.

Wo und wie engagieren Sie sich ehrenamtlich, Herr Spahn?

Joachim Spahn: Seit 1993 bin ich für den Turn- und Sportverein Eibach tätig – zunächst als Nachwuchstrainer und Jugendleiter, seit etwa sieben Jahren als Vorsitzender, zurzeit zudem kommissarischer Schriftführer. Seit 1995 bin ich auch Fußball-Schiedsrichter; seit 18 Jahren Mitglied des Kreisschiedsrichterausschusses Dillenburg und dort „Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit“; seit vier Jahren als Schiedsrichter-Beobachter bis zur Gruppenliga. Zudem arbeite ich im dritten Jahr als ehrenamtlicher Sport-Coach für Herborn.

Was sind Ihre Beweggründe sich zu engagieren?

Spahn: Ich habe als Kind und Jugendlicher selbst erheblich davon profitiert, dass sich andere (wie Jugendfußball-Trainer) ehrenamtlich zu meinen Gunsten engagierten. Durch mein Engagement will ich auf diese Weise sicherlich auch „etwas zurückgeben“. Zwischen 1993 und 2016 war ich ehrenamtlich selbst als Nachwuchstrainer in allen Junioren-Altersklassen (Bambini- bis A-Jugend) aktiv. In dieser Eigenschaft habe ich vor allem versucht, den von mir trainierten Nachwuchskickern ein paar fußballerische Fertigkeiten sowie (viel wichtiger) die Achtung vor dem Nächsten (egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft und Hautfarbe), Werte wie Respekt vor dem Mannschaftskameraden, vor dem Schiedsrichter und vor dem Gegner, Teamgeist, Rücksichtnahme auf vermeintlich Schwächere sowie den Spaß am Fußball und das „Verlieren-Können“ zu vermitteln.

Warum ist Engagement aus Ihrer Sicht wichtig?

Spahn: Ohne uns Ehrenamtliche, die – anders als andere – für ihren Einsatz nicht gleich die Hand aufhalten, läuft in den Fußball-Vereinen an der Basis nichts. Ehrenamtliche sind, egal auf welcher Ebene (Sport, sozialer Bereich, Kultur ...), „der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“.

Was nehmen Sie Positives aus Ihrem Engagement mit?

Spahn: Freiwilliges Engagement gibt der persönlichen Freizeit einen sinnvollen Inhalt, stärkt das Selbstvertrauen, beschert Kontakte und oft jahrzehntelang währende Freundschaften zu Gleichgesinnten und schult und festigt die Persönlichkeit. Mein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement hat mir auch beruflich erheblich weitergeholfen.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Freiwilligenzentrum?

Spahn: Das Freiwilligenzentrum vermittelt „helfende Hände“ an Vereine und Institutionen.

Warum ist es wichtig, dass es das Freiwilligenzentrum gibt?

Spahn: Das Freiwilligenzentrum bietet freiwillig Engagierten die Gelegenheit, sich fortzubilden, fördert die Anerkennungskultur in den Städten und Gemeinden und stärkt das Ansehen des Ehrenamts in der Öffentlichkeit.