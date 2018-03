„Eve“ lässt es zum Jubi krachen

Ein guter Grund, die vergangenen 25 Jahre Revue passieren zu lassen und das Erlebte zu feiern. Der Wavesound Herborn ist am Samstag, 3. März, Ausrichter des Events und hat neben „Eve“ noch die Bands „Suburb“ und „Prom Queens“ eingeladen.

Eintrittskarten für neun Euro im Vorverkauf sichern

Das Jubiläum der Herborner Band wird in der „Kusch“ (Kulturscheune) in Herborn gefeiert. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Um 20 Uhr steht die erste Band auf der Bühne. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für neun Euro im „Haus der Jugend“ sowie im Sporthaus Seissler. An der Abendkasse kostet der Eintritt elf Euro.

Die sechsköpfige Coverband „Eve“ hat unzählige Konzerte auf Stadtfesten, Festivals, Jubiläen, Hessentagen, Messen, Hochzeiten und sonstigen Events absolviert. Hinzu kommen Radio- und TV-Auftritte sowie Gigs als Vorband von bekannten Acts wie zum Beispiel „The Sweet“. Ob in Hamburg, in Essen, Stuttgart, Magdeburg oder sogar in der Schweiz - gefeiert wird das Vierteljahrhundert aber daheim in Herborn.

Das vielfältige Musikprogramm der Band setzt sich aus bekannten nationalen und internationalen Rock- und Popsongs zusammen. Die Stücke bekommen in Teilen den eigenen „Eve“-Stempel verpasst. Auf dem Jubiläumskonzert sind 25 Jahre Musikgeschichte zu hören. Für jeden Musikgeschmack hat die Herborner Band etwas im Köcher.

Geburtsstunde eines neuen Projektes wird vorgestellt

Anna-Lena Wallenfels und Oli Schnitte am Gesang, Peter Siegel am Keyboard, Julian Wessel an der Gitarre und Bassist Thomas Till sowie der seit 25 Jahren am Schlagzeug sitzende Jürgen Keiner bringen einige Überraschungen auf die Bühne. Ein Tipp: „Eve“ bekommt gesangliche Unterstützung auf der Bühne. Die Geburtsstunde eines neuen Projektes wird erstmalig live vorgestellt.

Die Herborner Musiker von „Suburb“ mit ihren eigenen Stücken aus Rock- und Pop sowie die Band „Prom Queens“ mit dem Rockparty-Programm runden den Abend ab. (red)