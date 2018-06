„Feiertag ist Feiertag und basta“

Betroffen wären fünf bundesweite Feiertage wie der „Tag der Arbeit“ (1. Mai), der „Tag der Deutschen Einheit“ (3. Oktober) oder der erste Weihnachtstag (25. Dezember). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 2015 und 2016 jeweils zwei Feiertage, 2017 einer und 2018 keiner der datumsfesten Feiertage auf ein Wochenende fielen. Wir fragten Menschen in Herborn, was sie von dem Antrag der Linken halten.

Ulrich Stahl (64), Driedorf: „Wegen der paar Feiertage muss man sicher kein Gesetz erlassen, dass auch nicht ganz unumstritten sein würde. Die bestehende Regelung sollte belassen werden, schon alleine um Unfrieden aus dem Wege zu gehen. Zudem haben wir in unserem Lande ganz andere Probleme, um die man sich kümmern muss.“

Silke Schröder (53), Herborn: „Diesen Antrag halte ich für nicht gerechtfertigt. Die betroffenen Feiertage sollen ja nicht ausschließlich der Entspannung dienen. Sie haben ausnahmslos einen entsprechenden Hintergrund. Mit dem sollte man sich befassen und entsprechend wahrnehmen.“

Frank Wokurka (56), Fleisbach: „Diese Tage kann man nicht ausgleichen. Es geht doch letztlich darum, dass man den Anlass würdigt. Schon die so genannten Brückentage sind für Arbeitgeber eine immense Belastung und da muss man nicht noch etwas draufsatteln. Ich fände einen Vorschlag gut, der darauf abzielen würde, in den genannten Fällen den ,verlorenen' Freizeitausgleich monetär in soziale Projekte fließen zu lassen.“

Sonja Zachow-Weckert (52), Greifenstein: „Ein Feiertag ist ein Feiertag und basta. So wie es derzeit gehandhabt wird, ist es nach meinem Dafürhalten richtig. Ich will zwar nicht annehmen, dass der Änderungsantrag der Linken aus einer Laune heraus erfolgte, aber es soll alles so bleiben, weil es anders wenig sinnvoll ist.“

Bianca Schmidt (48), Herborn: „Das war doch bereits schon einmal in der Diskussion, wenn ich mich recht erinnere. Meiner Meinung nach ist es nur gerecht, dass falls ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt, arbeitende Menschen dafür einen Ausgleich in Form eines freien Tages bekommen. Insofern unterstütze ich diesen Antrag.“ (sig)