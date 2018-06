„Feuerwehr ist Mädchensache!“

Neun Mädchen zählt die Stadtjugendfeuerwehr im den acht bestehenden Abteilungen. „Das ist viel zu wenig!“, meinen Stadtjugendfeuerwehrwart Robert Scheler und seine Kollegen Stefan Wagner und Anna Katharina Heck. „Feuerwehr ist nicht nur was für Jungs, sondern auch Mädchensache!“, sind sich die drei einig.

Deshalb ist für nächstes Jahr ein offener Girls Day für alle interessierten Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren geplant. Um einen solchen Tag für Mädchen einmal auszuprobieren, hatten die Jugendfeuerwehren ihre Mädchen zu einem internen Girls Day eingeladen. Hier sollte die Möglichkeit bestehen, sich besser kennenzulernen, und überlegt werden, wie man das Thema Jugendfeuerwehr auch für andere Mädchen interessanter machen könnte. Zwar waren nur zwei der neun Mädchen gekommen, doch machten sie mit den drei Jugendwarten das Beste aus dem Tag.

„Was gefällt die an der Jugendfeuerwehr?“

Am Feuerwehrgerätehaus in Runzhausen trafen sie sich. Dort füllten die Mädchen zunächst einen Fragebogen aus, bei dem Fragen wie „Was gefällt dir an der Jugendfeuerwehr?“ und „Was kann besser gemacht werden, um mehr Mädchen in die Jugendfeuerwehr zu bekommen?“ beantwortet werden sollten.

Dann fuhren sie gemeinsam zum Steinbruch nach Rachelshausen, wo sie gemeinsam eine Seilrutsche aufbauten. Im Schatten der Bäume unterhielt sich die Gruppe dann über den Alltag in der Jugendfeuerwehr.

Die Highlights bei der Jugendfeuerwehr sind für Kayla Will und Luisa Klingelhöfer der Berufsfeuerwehrtag und die Löschangriffe bei den Übungen. Sie sind gerne bei der Feuerwehr, denn es macht ihnen großen Spaß, und sie wissen, wie wichtig die Arbeit ist. „Feuerwehr rettet Menschenleben, und das macht glücklich“, erklärt Luisa. Die Mädchen wissen aber auch, das nur wenige ihrer Freundinnen Interesse an ihrem Hobby haben. Viele sind lieber im Sportverein oder gehen reiten. „Ich gehe auch reiten, bin aber trotzdem gerne in der Jugendfeuerwehr“, sagt Kayla.

Offener Girls Day im nächsten Jahr

Neben den Übungen gibt es noch andere Aktionen, bei denen die Gemeinschaft in der Jugendfeuerwehren gestärkt wird. So geht es etwa einmal im Jahr gemeinsam ins Schwimmbad nach Gladenbach oder auch mal in einen Freizeitpark.

Nach einem weiteren internen Girls Day im Herbst wollen die beiden Mädchen nächstes Jahr bei dem offenen Girls Day helfen, ihr Hobby anderen zu präsentieren. „Ihr könnt einfach mal vorbeischauen und probieren, ob es euch gefällt!“, sagen sie jetzt schon. Wer nicht bis zum Girls Day im nächsten Jahr warten möchte, kann in eine Übungsstunde der Jugendfeuerwehren im Raum Gladenbach gehen. Informationen darüber gibt es bei Stadtjugendfeuerwehrwart Robert Scheler per E-Mail an stadtjugendwart(at)ff-gladenbach.de.

Wer die Mädchen einmal in Aktion sehen will, kann das Samstag, 16. Juni, zum Tag der Gladenbacher Jugendfeuerwehren in Weidenhausen tun. Dort werden alle Jugendfeuerwehren gemeinsam üben. (jns)