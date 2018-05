„Fortnite“: Üppiges Preisgeld ausgelobt

Es dürfte sich um eine der höchsten Summen handeln, die je im E-Sport aufgerufen wurden. Im E-Sport treten einzelne Spieler oder Mannschaften online live vor Publikum an. Je nach Spiel kann das Publikum in die Millionen gehen.

Epic Games erklärte am Montag im firmeneigenen Blog, die Summe erstrecke sich auf die Jahre 2018 und 2019. Modalitäten zu Regeln oder der Ausschüttung wurden zunächst nicht veröffentlicht.

„Fortnite Battle Royale“ ist ein populäres Onlinespiel, in dem es ums Überleben geht. Bis zu 100 Spieler treten alleine oder in Gruppen von bis zu vier Mitspielern gegeneinander an. Sie können verschiedene Materialien zum Schutz oder für Angriffe abbauen oder sammeln. Im Lauf der Zeit wird das Spielfeld kleiner, sodass Kämpfe unausweichlich werden.

Das Spiel selbst ist kostenlos. Man kann einen Pass für verschiedene Accessoires kaufen, die im Spiel aber keinen Vorteil bringen.

Nach Einschätzung des Technologie-Blogs „The Verge“ wird das hohe Preisgeld „Fortnite“ zu einer der lukrativsten E-Sport-Aktivitäten überhaupt machen. Die Summe sei ungleich höher als bei anderen Spielen wie „Counter-Strike: Global Offensive“ oder „League of Legends“. (dpa)