„Franzosen“ bieten „Tiroler Abend“

Als eingetragener Verein ist die IGF erst seit 1987 organisiert. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass die Interessengemeinschaft seit nunmehr vier Jahrzehnten für ihren „Ortsteil“ – nämlich den Teil von Hartenrod jenseits der Salzböde – aktiv ist. Dort hatten französische Soldaten gelagert, als Napoleon mit seinen Truppen den europäischen Kontinent um 1800 zu erobern versuchte.

50 000 Euro wurden bereits gespendet

Die IGF hat mit solchen militärischen Ideen nichts zu tun. Sie hat sich vielmehr die Gemeinnützigkeit auf ihre Vereinsfahne geschrieben. So werden Feste organisiert und veranstaltet, um die Geselligkeit zu pflegen und das Miteinander in Hartenrod zu stärken. Die dabei erzielten Erlöse gehen dann an bedürftige Mitbürger, Kindergärten oder die Kinderkrebsstation in Gießen. Insgesamt hat die IGF über 50 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen überwiesen.

Im vergangenen Jahr waren die „Franzosen“ aus Hartenrod unter anderem bei ihren Hüttenfesten, mit einem Essensstand beim Johannismarkt und bei ihrem Sommerfest sehr aktiv, berichtete Vorsitzender Rainer Simon. Einnahmen für die gemeinnützige Arbeit kommen auch aus der Vermietung der Schutzhütte zusammen, die mit viel Eigenleistung der Mitglieder in jüngster Zeit um eine neue Toilettenanlage erweitert wurde.

Zu den regelmäßigen Terminen gehört auch die Mittwochsöffnung der Schutzhütte in der Wandersaison. Am 18. April geht es wieder los – dann stehen verschiedene Gerichte und Getränke für eine zünftige Rast in der Hütte am Wetzlarer Weg bereit. Jeder ist hier willkommen, auch wenn er nicht gerade 20 Kilometer mit schwerem Rucksack zurückgelegt hat, versichert der Vorsitzende.

In der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Nico Schneider zu ihrem neuen Schriftführer. Er folgt auf Laura Brumlik, die aus beruflichen Gründen ihr Amt im Vorstand der IGF aufgegeben hatte. Otto Hinder hingegen wurde eine besondere Ehrung zuteil. Ihn wählte die Versammlung einstimmig zum Ehrenmitglied.

Der engagierte „Mann der ersten Stunde“ war nicht nur in den Anfängen der IGF aktiv, sondern ebenso beim Bau der neuen Toilettenanlagen sowie bei der Organisation der Mittwochsöffnungen und als Chef beim Küchenteam, betonte Simon.

Das große Geburtstagsfest findet am ersten Juni-Wochenende in und an der Schutzhütte der IGF statt. Am Samstag, 2. Juni, ist unter anderem ein Festkommers, ein bunter Nachmittag für Klein und Groß sowie ein „Tiroler Abend“ mit den „Schilehrern“ geplant.

Am Sonntag, 3. Juni, geht es mit einem Frühschoppen und einer Tombola weiter. Karten für die Tombola und den „Tiroler Abend“ sind beim Vorstand und den Mitgliedern der IG Frankreich erhältlich. (pp)