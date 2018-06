„Franzosen“ feiern zünftiges Fest

Wenn die „Franzosen“ feiern, dann kracht es in Hartenrod. Böllerschüsse, Feuerwerk und zünftige Blasmusik begleiteten die zweitägige Feier zum 40-jährigen Bestehen der Interessengemeinschaft (IG) Frankreich. Durch das Programm führte Vorsitzender Rainer Simon, der zum Kommers ganz besonders den hessischen Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), Landtagsabgeordnete Angelika Löber (SPD), Kreisausschussmitglied Roland Petri, Bad Endbachs Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) sowie Vertreter der gemeindlichen Gremien und Ortsvereine begrüßte.

Blau-weiß sind die Farben der Gemeinschaft, die Ortsvorsteher und „Maire“ Hans-Jürgen Debus nicht zuletzt in seiner Kopfbedeckung bei der Vorstellung der Chronik demonstrierte. Auch seine französischen Eingangsworte ließen die Historie durchblicken. Die Standarte der „Franzosen“ weise die Begriffe „Kameradschaft, Freundschaft und Hilfsbereitschaft“ auf und spiegele damit die Grundsätze, die in der Vereinssatzung verankert sind und die seit 40 Jahren in hervorragender Weise gelebt würden, so Debus.

Mit der Standarte voraus trugen Feuerwehrkameraden einen Kranz unter dem Trompetensolo „Ich hatt‘ einen Kameraden“ (Wolfgang Pfeifer) in Erinnerung an die Verstorbenen aus dem Festzelt zum Friedhof. Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde (Leitung: Thilo Pitz) trug zur musikalischen Gestaltung mit einem Woogie-Boogie, dem Geburtstagsmarsch und dem Vortrag „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ bei.

Im Jahre 1987 gründete sich der Verein mit 25 Mitgliedern. Die Gründungsversammlung fand in der Gaststätte „Zum Weltersberg“ statt. Einer der Hauptinitiatoren und treibende Kraft war Günter Lotz, der in den Folgejahren das Amt des Vorsitzenden bekleidete. Schon beim 675. Dorfjubiläum hätte sich der Verein der Öffentlichkeit so präsentiert, sagte Hans-Jürgen Debus, wie es die Geschichte mit der Belagerung durch die französischen Soldaten vor 200 Jahren aufzeige.

Straßenfeste und Bratpartien zum 1.Mai bereicherten das Vereinsleben. Aus deren Erlös wurden zahlreiche Projekte (über 50 000 Euro) der IG gefördert. Nach dem plötzlichen Tod von Günter Lotz führte Karl Hofmann zehn Jahre den Verein. „Bravo-Rufe“ bekleideten die detaillierten Ausführungen von Hans-Jürgen Debus.

„IG Frankreich ist eine Wertgemeinschaft mit Ausstrahlung über die Landkreisgrenzen hinaus“

Lobende Worte für das großartige Engagement der Franzosen fand Thomas Schäfer. Dieses Fest sei Rückblick und Ausblick zugleich, zumal der Altersdurchschnitt durchaus Hoffnung gebe, dass das Fortbestehen des Vereins gesichert sei. Angelika Löber wünschte dem Geburtstagskind auch zukünftig Ideen für tolle Projekte. Kreisausschussmitglied Roland Petri würdigte die wertvolle Arbeit der IG Frankreich gerade auch in Bezug auf die Spende an die Kinderkrebsstation in Gießen. „Die Interessengemeinschaft ist eine Wertgemeinschaft mit Ausstrahlung über die Landkreisgrenzen hinaus“, lobte Petri.

„Bon jour – j’m apelle Julian Schweitzer“, stellte sich Bad Endbachs Bürgermeister vor und führte aus, dass die IG Frankreich nicht nur voller Stolz die Geschichte weitertrage, sondern auch selbstlos tätig sei und die Gemeinnützigkeit oberste Priorität genieße. Darauf seien alle Bürger der Großgemeinde stolz. Der Bürgermeister attestierte: „Die IG Frankreich ist ein fester Bestandteil der Dorfkultur.“ Weitere Grußworte sprachen SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Bernshausen, Heinz Althaus für die Evangelische Kirchengemeinde und Steffen Fuchs für die Vereinsgemeinschaft Hartenrod/ Schlierbach.

Für ein proppenvolles Festzelt und tolle Stimmung zum anschließenden „Tiroler Abend“ sorgten die „Schilehrer“. Zum sonntäglichen Frühschoppen spielte „Gerfrieds Musikexpress“.