Wie alle Jahre war der Empfang in Králíky herzlich. Der dortige Partnerschaftsverein unter Führung von Dušan Krabec hatte ein interessantes Programm vorbereitet. So erklommen die Besucher im Wintersportgebiet Dolní Morava den Skywalk. Der „Wolkenpfad“ auf einer Höhe von 1116 Metern bietet eine herrliche Aussicht.

Werk aus Sandstein als Gastgeschenk

Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch der Firma Formplast Purkert in Králíky. Das Unternehmen stellt Formen und technische Formteile her und beschäftigt etwa 250 Mitarbeiter.

Ein kleiner Ausflug führte auch über die Grenze nach Kamieczyk/Steinbach. Hier wurde die um 1710 erbaute Holzkirche besichtigt.

Der Höhepunkt jeder Reise ist der Partnerschaftsabend. Bürgermeisterin Jana Ponocna begrüßte die Gäste. Sie habe sich gefreut, dass zum Stadtjubiläum im Juni auch eine kleine Villmarer Delegation nach Králíky gekommen sei. Dušan Krabec als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Králíky/Grulich sprach ebenfalls einige Begrüßungsworte und überreichte Gastgeschenke.

Der Villmarer Vereinsvorsitzende Wolfgang Friedrich dankte für die herzliche Aufnahme. Vor allem die schon oft in Privatquartieren Untergebrachten fühlten sich dort schon mehr als Familienmitglieder denn als „Urlauber“. Als Gastgeschenk überreichte Friedrich ein von Gerhard Höhler geschaffenes Werk aus Sandstein in Form eines großen Buches. „Fremde werden Freunde“ ist in tschechischer Sprache in die Vorderseite des Buches gemeißelt, auf Deutsch in die Rückseite; am unteren Rand steht jeweils die Zeile „Partnerschaftsverein Villmar“. Das Werk ruht auf einem von Johannes Heun geschmiedeten Pult aus Metall.

Dann erklang aus 35 Kehlen das Lied „Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir“, welches die Grulicher Gastgeber mit rhythmischem Klatschen begleiteten. Tags darauf hieß es, Abschied nehmen – jedoch nicht ohne die Zusage der tschechischen Freunde für den Gegenbesuch im nächsten Jahr. (red)