„Geselligkeit im Ort fördern“

In diesen Versammlungen soll es um die Belange der Römershäuser und die Ortsentwicklung der kommenden Jahre gehen.

Einer dieser Bürgerversammlungen soll auch Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) beiwohnen, der bei Amtsantritt noch regelmäßige Bürgerversammlungen versprochen hatte, um sich auch um die Belange der kleineren Orte zu kümmern, dass letzte mal allerdings vor zwei Jahren in Römershausen war, so der Ortsbeirat.

Weiterhin beriet der Ortsbeirat über die Idee eines Helferfestes. Nachdem man ursprünglich nur den Helfern der Aufräumaktion während und nach der schweren Unwetterlage vom 22. April danken wollte, weitete man die Idee auf alle ehrenamtlichen Helfer aus, die über das Jahr verteilt den Ortsbeirat bei vielfältigen Arbeiten in Dorf und Gemarkung tatkräftig unterstützen. Diese bringen sich momentan auf unterschiedliche Weisen ein, pflegen Blüh- und Grünflächen, streichen Bänke und kümmern sich um Tretbecken und die Streuobstwiese. Der Ortsbeirat plant nun für all die willigen Helfer ein Fest an der Blühwiese mit Kaffee und Kuchen. Melanie Krämer-Kowallik freut sich:„ Es ist eine super Idee, die die Geselligkeit und das Zusammensein im Ort fördern. Vielleicht kriegen wir ja weitere Helfer für kommende Aufgaben.“

Bürgerhaus benötigt neuen Anstrich

Zu diesen zählt in nächster Zeit eine Sanierung des Bürgerhauses. Dieses benötigt nämlich einen neuen Anstrich. Man berate noch, ob die Streicharbeiten selbst in einem Arbeitseinsatz durchgeführt werden, oder man vergebe den Auftrag an einen Maler. Zudem bedürfen die Stühle neuer Bezüge, so die Ortsvorsteherin, die auch hier auf tatkräftige Unterstützung der Bürger hofft: „Zum einen ist ein Neubezug wesentlich kostengünstiger, zum anderen wäre auch das eine schöne Arbeit, die man zusammen in geselliger Runde erledigen kann.“ (pas)