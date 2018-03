„Girls’ Day“  im Landtag

Limburg-Weilburg Der heimische Landtagsabgeordnete Tobias Eckert lädt Mädchen im Alter von zwölf bis 15 Jahren aus dem Landkreis zum „Girls’ Day“ in den Hessischen Landtag nach Wiesbaden ein. Am Donnerstag, 26. April, besteht die Möglichkeit, Tobias Eckert und den Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion bei einem sehr abwechslungsreichen Programm einen Tag lang über die Schulter zu schauen. Beginn ist um 10.30 Uhr in Wiesbaden. Ende ist um 16 Uhr. Mittagessen gibt es im Landtag. Per E-Mail an t.eckert(at)ltg.hessen.de und auch unter Tel. (06471) 3790651 sind Anmeldungen möglich. (red)