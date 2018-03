„Gläserner Globus“ begeistert Elkerhäuser

Weinbach-Elkerhausen Die Seniorengymnastikgruppe des Turn- und Sportvereins (TuS) Elkerhausen hat den „gläsernen Globus“ in Limburg besucht. Bei einem geführten Rundgang durch das ganze Haus bekamen die Männer viele Informationen und Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Auch über die Produktvielfalt in der Bäckerei, Salatbar, Käsetheke, Metzgerei, Fischabteilung und Weinwelt machte sich die Gruppe ein Bild. Dabei durften auch Kostproben an den verschiedenen Theken nicht fehlen. Brot und Fleischwurst zum Mitnehmen rundeten den abendlichen Ausflug, den Alfred Moos, Vorstandsmitglied des Turn- und Sportvereins Elkerhausen organisiert hatte, ab. Die Übungsstunden der Seniorengymnastikgruppe finden dienstags ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Die Gruppe, die von Jürgen Becker (4. v. l.) geleitet wird, freut sich auch über neue Mitglieder. (red/Foto: privat)