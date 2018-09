„Graue Busse“ stehen im Fokus

Hadamar Am Mittwoch, 12. September, beginnt um 19 Uhr in der Gedenkstätte in Hadamar ein Vortrag von Dr. Harald Jenner aus Berlin zum Thema „Logistik des Einsatzes der grauen Busse“. Dieser gehört in die Veranstaltungsreihe „Denkmal der grauen Busse“. Organisator ist die Stadt Hadamar in Kooperation mit der Gedenkstätte Hadamar. (red)