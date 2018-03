„Grenzbeziehungen“ ausloten

„Grenzbeziehungen“ heißt die Präsentation, die sich dem einstigen Handel mit Eisen und Stahl zwischen dem Fürstentum Nassau-Siegen und seinen Nachbarn widmet.

Die Wanderausstellung entstand in Kooperation mit dem Projekt „Südwestfälische Eisenstraße“, dem Historiker Dr. Andreas Bingener, der Architektin Katrin Stein und verschiedenen kommunalen Trägern.

Die Schau informiert anhand von Texttafeln, Aufstellern und Objekten über Hecken und Schläge, Hohlwege und Grenzsteine, archäologische Funde und alte Sagen des Siegerlandes.

Besucher erfahren so beispielsweise, dass ein „Gebück“ nur wenig mit körperlicher Tätigkeit zu tun hat, ein „Schlag“ keinen Angriff darstellen muss und eine „Hecke“ nicht zwangsläufig einen Garten umgibt.

Zusammen mit archäologischen Funden, die das Siegerland und seine Bevölkerung im Mittelalter vor Augen führen, ergibt sich das Bild einer geschäftigen Region mit Handelswegen, Landesgrenzen und Zollstationen, deren Hinterlassenschaften noch heute die Landschaft prägen, wenn man als Spaziergänger genauer hinschaut.

Die Ausstellung beginnt am 17. Februar und endet am 1. April 2018. Als besonderer Höhepunkt ist für den 25. Februar (Sonntag) ein Aktionstag unter dem Motto „Geschichte live“ im Museum geplant.

Auch darüber hinaus lohnt sich ein Besuch im Wilnsdorfer Museum. Es vermittelt auf zwei Etagen Einblicke in Leben und Arbeit in den Dörfern des südlichen Siegerlandes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine separate Ausstellung erinnert an die Zeit des Siegerländer Bergbaus. Das naturkundliche Kabinett gibt darüber hinaus Aufschluss über Insekten und Pflanzen des Siegerlandes. Und in der kulturgeschichtlichen Begegnungsstätte reisen die Besucher von der Steinzeit und den antiken Hochkulturen über das Mittelalter bis in die Neuzeit. (np)