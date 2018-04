„Groovefactor“ spielt in Kneipe

Weilburg Am Samstag, 14. April, steigt in der Kultkneipe „Zum Kanapee“ in Weilburg ein Konzert mit der Band „Groovefactor“. Mit neuem Programm, be­stehend aus eigenen Songs sowie groovig arrangierten Covers, geben Alex Jaber (Vocals und Schlagzeug), Thomas Bel (E-Piano und Vocals) und der Weilburger Robin Graf (Gitarre, Vocals und Saxophon) richtig Gas. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. (red)