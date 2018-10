„Heldenreise“-Konzert mit  der Band „Könige & Priester“

Die Band „Könige & Priester“ wird derzeit als eine der aufstrebendsten Bands der christlichen Musikszene angesehen. Die jungen Musiker um Florence Joy sowie Thomas und Jonathan Enns überzeugen mit ihrem modernen Mix aus deutschem Pop-Rock und eingängigen Melodien und Texten.

Die siebenköpfige Band war erst kürzlich in Breitscheid zu Gast. Mit ihrem aktuellen Programm zu ihrem zweiten Studioalbum „Heldenreise“ kommen sie am Freitag, 16. November, um 19.30 Uhr nach Nanzenbach. Einlass ist um 18.45 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf zu 15 Euro erhältlich bei der evangelischen Kirchengemeinde Nanzenbach (Tel. 02771/33661), beim Friseursalon Häuser (Tel. 02771/33276), bei Familie Gail (Tel. 02771/34538), im Café zwo.sieben in Herborn (Sandweg 1-3) sowie per E-Mail unter konzert.nanzenbach(at)gmail.com.

Die Band „Könige & Priester“

Ob, wie kürzlich in Breitscheid, auf der Hauptwache in Frankfurt, oder am Kölner Dom (Roncalliplatz) immer tourt „Könige & Priester“ mit bewusst „göttlichem Auftrag“ durch die Lande. Beim sonntäglichen ZDF Fernsehgarten waren sie ebenfalls schon zu Gast wie in vielen Radio- und TV-Studios. Seit 2007 sind die „Könige & Priester“ fester Bestandteil der überkonfessionellen B.A.S.E.-Jugendgottesdienste, zu denen regelmäßig hunderte Jugendliche in großen Event-Locations, wie dem Kölner E-Werk, zusammenkommen.

Frontfrau der Band Florence Joy betrat 2004, im Alter von 17 Jahren, die mediale Welt und sang sich im Rahmen der ersten deutschen Casting-Show „StarSearch“ in die Herzen ihrer Fans. Sie faszinierte Deutschland mit ihrer Stimme und ging im selben Jahr als Siegerin der Sat.1-Show hervor. Alleine auf YouTube zählt der Clip 2,5 Millionen Views.

2007 durfte Florence Joy auch ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen, als sie für die RTL-Serie “Ahornallee” in einer Hauptrolle vor der Kamera stand.

Die beiden „Sangesbrüder“ Thomas und Jonathan wurden bereits im Alter von drei Jahren im Fach Geige unterrichtet und waren viele Jahre Teil des Jugend-Sinfonieorchesters der Stadt Köln.

Die Jury beurteilte Thomas Enns während der Fernseh-Show „Deutschland sucht den Super-Star (DSDS) mit dem Zitat „Es wäre eine Sünde, wenn du in deinem Leben etwas anderes machen würdest als Musik“. Der Musikmanager und Mit-Juror Heinz Henn verneigte sich sogar nach einem Duett der Brüder, überwältigt von deren Stimmgewalt.

Die Band „Könige & Priester“ wurde ins Leben gerufen und feierte am 5. Juli 2015 die Veröffentlichung ihres gleichnamigen Debütalbums.

Das aktuelle Album „Heldenreise“

Mit ihrem aktuellen Programm zu ihrem zweiten Studioalbum „Heldenreise“ kommen sie am Freitag, 16. November, um 19.30 Uhr nach Nanzenbach. In ihren Songs beschreiben sie die Lebensreise eines jeden Menschen, der zweifelnd mit dem Glauben ringt und mit dem, was er zu wissen glaubt. Die Songs reflektieren das Schwanken zwischen „schon jetzt“ aber „noch nicht ganz“, zwischen „Alles ist möglich“ und „Warum hast du mich verlassen?“, zwischen bejubelten Wundern und verzweifelten Fragen.

Mit ihrem Konzert nehmen „Könige & Priester“ jeden Hörer mit auf eine unvergessliche Reise. Songs, die Lust auf Leben machen und gleichzeitig Hoffnungsträger für weniger lustvolle Lebenssituationen sind. Musik mit Tiefgang, Deutsch-Pop mit Inhalt. (hjb)