„Hoffentlich werden wir aufgelöst“

Ob Brot, Gemüse­ oder Obst – essbare Waren aller Art landen am Abend kurz vor Ladenschluss in den meisten Lebensmittelbetrieben in der Abfalltonne. Eine Verschwendung, gegen die im Herbst 2013 eine kleine Gruppe Marburger Studenten mobil machte. Seitdem organisiert die Ortsgruppe der Foodsharing-Initiative ein wachsendes Netzwerk von Abholern und Abnehmern. „Angefangen haben wir mit 15 Mitgliedern, drei Betrieben und einem kleinen Apfelmus-Stand in der Barfüßerstraße“, erzählt Koordinatorin Anna Serr.

Das Konzept machte Schule, aus den kleinen Anfängen entstand ein Netzwerk mit heute 220 Mitgliedern, darunter 40 Aktive. Der Bekanntheitsgrad ist gewachsen, ebenso wie die Bereitschaft, Lebensmittel abzugeben. „Das Thema ist in der Gesellschaft angekommen. Grade die kleinen Betriebe freuen sich, wenn sie nichts wegwerfen müssen“, lobt Koordinatorin Gesa Hattermann.

Die Initiative arbeitet heute mit einem Dutzend Kooperationspartner zusammen: Sechs Läden, darunter mehrere Bäckereien sowie sechs Stände vom Marburger Wochenmarkt stehen auf der Abhol-Liste. Hinzu kommen private Anbieter. Ein bis zweimal die Woche holen freiwillige Helfer nach Absprache mit Händlern und Produzenten deren noch verwertbaren Überschuss ab. Dank des Netzwerks können im Notfall weitere Mitglieder aktiviert werden, die mittlerweile breit vernetzt und flexibler agieren könnten als früher.

Die überschüssige Waren leiten die Freiwilligen innerhalb der Initiative weiter und bestücken damit mittlerweile drei „Fair-Teiler“ – in der Stadt installierte und zu bestimmten Zeiten frei zugängliche Regale samt Kühlschränke. Die stehen im Raum der Fachschaft Geschichte der Phil-Fak, in der Unikirche sowie im Kiosk Fireflight („Späti“) in der Biegenstraße.

Gegen die Überproduktion

Als Konkurrenz zur Marburger Tafel und der Versorgung bedürftiger Menschen sieht sich die Organisation dabei nicht: Viel eher arbeite man gut zusammen und ergänze sich gegenseitig. Foodsharing habe sowieso „ganz andere Nischen“ abzudecken als die Tafel, arbeite eher mit kleinen Betrieben zusammen. Generell geht es den Lebensmittelrettern auch nicht um Bedürftigkeit, sondern um Nachhaltigkeit, einen verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln.

„Die Überproduktion ist schlimm, eine ökologische und soziale Katastrophe – Essen wird leider nicht wertgeschätzt“, sagt Serr. Pläne für die Zukunft gibt es genug: künftig möchte die Initiative auch mit Restaurants zusammenarbeiten und übrig gebliebene Speisen abholen, allerdings nur auf kurzen Wegen. Leider – denn sie seinen „eine Initiative, die hofft, irgendwann aufgelöst zu werden“. Ihr Engagement werde erst unnötig, wenn Lebensmittelverschwendung Geschichte ist.