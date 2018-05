„Ich habe eine Duftstoffallergie“

Von Hartmut Bünger

Telefonaktion Professor Wolfgang Pfützner ist am „Direkten Draht zum Mediziner“

Gladenbach Zu vielerlei Themen rund um Allergien haben unsere Leser am Mittwochnachmittag ihre Fragen an den Mann gebracht. Der Mann war in diesem Fall der Allergologe und Dermatologe Professor Wolfgang Pfützner.