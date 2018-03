Schulze ist das zweite von fünf Kindern. Beide Eltern waren arbeitslos, der Vater gewalttätig, die Mutter frustrierte Hausfrau, das Geld stets knapp, die Stimmung zu Hause immer angespannt. Schulze und seine Geschwister litten unten dem Druck, hatten Angst vor Bestrafungen. Was das mit den Kindern gemacht hat, sei ihm erst Jahre später wie Schuppen von den Augen gefallen, erzählt Schulze weiter. „Jeder von uns hatte Anzeichen einer starken psychischen Belastung, aber niemand ging der Sache auf den Grund“, resümiert Schulze.

Als er älter wurde, ging er seinen Symptomen selbst auf den Grund: Sehstörungen, wunde und schmerzhafte Hautstellen, schmerzhafte Gelenke, Schweißausbrüche bei geringster Belastung. Doch seine Ärzte konnten keine körperlichen Ursachen für seine Beschwerden finden. Schulze besuchte mehrere Einzel- und Gruppentherapien, hielt sich zwei Mal stationär im Uniklinikum auf. Eine Besserung seines gesundheitlichen Zustandes brachte ihm das nicht, sehr wohl aber die Erkenntnis, dass es andere wie ihn gibt. Menschen, die ähnlich schlimmes erlebt hatten. „Das war für mich ein Aha-Erlebnis mit großer Bedeutung“, erklärt Schulze.

2012 hatte Schulze seinen ersten Zusammenbruch, sein Körper streikte, er dachte an Selbstmord. Sein Hausarzt empfahl ihm eine gute Therapeutin. „Ich hatte zum ersten Mal seit sehr langer Zeit das Gefühl, dass mir jemand wirklich helfen will. Das war überwältigend, ich habe geheult vor Erleichterung“, erzählt er. Die Therapeutin konnte Schulze Mut machen. „Ich habe mir gesagt, ich versuche das jetzt. Wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch den letzten Schritt machen“, so Schulze.

Schulze wurde krankgeschrieben und besuchte neun Wochen lang eine Tagesklinik und besiegte seine Angst. „Das war ein irres Gefühlserlebnis. Ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben befreit.“

Die Rückkehr ins Berufsleben verlief jedoch nicht wie erhofft. Schulze erkannte: Wenn er so weitermacht, ist der nächste Zusammenbruch nicht weit. Er zog Erwerbsminderungsrente in Betracht, doch seine Ehefrau war damit überhaupt nicht einverstanden. Als Schulze erneut körperliche Beschwerden bekam und operiert werden musste, verließ ihn seine Frau. Schulze verlor den letzten festen Punkt in seinem Leben, Depression und Suizidgedanken kamen zurück. „Ich hatte das Gefühl, dass mir gerade mein gesamtes Leben um die Ohren fliegt“, so Schulze.

Zum ersten Mal im Leben befreit

Doch Schulze hat auch dann noch weitergekämpft. „Man darf nicht im Stillstand verharren, man muss aktiv bleiben, Schritt für Schritt kleine Ziele erreichen, mit anderen Menschen in Kontakt kommen und bleiben, sich nicht zurückziehen in die Einsamkeit“, erklärt Schulze. Deshalb ist er einer Selbsthilfegruppe für an Depression Erkrankte beigetreten, besucht die Treffen regelmäßig. „Für mich bedeuten die Gruppentreffen insbesondere eine aktive und selbst gestaltete Teilnahme an meinem Genesungsprozess“, urteilt Schulze.

Trotz des Erlebten blickt Schulz positiv auf sein Leben zurück: „Dafür, dass meine Eltern mich als doof klassifiziert haben, habe ich mein Leben doch ganz gut gemeistert. Ich habe zwei Ausbildungen abgeschlossen und besitze zwei alte Bauernhöfe, die ich selbst renoviert habe. Selbst von zwei lebensbedrohlichen Depressionen habe ich mich nicht klein kriegen lassen. Ich habe mein Leben wieder in die richtige Bahn gelenkt und die Selbsthilfegruppe hatte einen wesentlichen Anteil daran.“

Kontakt: Selbsthilfegruppe Depression, (0 64 21) 1 76 99 34, E-Mail: info(at)selbsthilfe-marburg.de www.selbsthilfe-marburg.de