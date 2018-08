„Ich will die schönsten Farben“

Wie baust du die Bilder auf? Nimmst du eine bestimmte Figur und suchst dazu ein passendes Set? Oder kommst du irgendwohin und denkst, das gäbe womöglich einen schönen Hintergrund für ein bestimmtes Figürchen?

Susanne Ochs: Es ist weder die Figur, die am Anfang steht, das schon Mal gar nicht, noch in den meisten Fällen das Umfeld. Oft steht ganz am Anfang des Prozesses noch nicht mal eine bildliche Idee, sondern ein Bildtitel oder ein Wortspiel.

In der Serie „Biedenköpfchen“ gibt es zum Beispiel ein Foto, das heißt „Rapunzels Verehrer“. Dazu brauchte ich eine Figur, die irgendwie Verehrung ausdrückt, und die habe ich dann so aufgestellt, dass man den Schlossturm im Hintergrund sieht. Oder beim Bild „Herzklopfen“: Da klopft eine kleine Hausfrau fröhlich auf ein paar Konfettiherzen herum. Die Figur selbst steht also in der Regel nicht am Anfang.

Bei „Heidelzwerg und Biedenköpfchen“ ist es jedoch ein bisschen anders, weil das Umfeld hier eine besonders große Rolle spielt und ich die Sehenswürdigkeiten und die Umgebung in Szene setzen wollte. Für die Serie „Biedenköpfchen“ hab ich sogar extra ein paar Figuren so verändert, dass sie jetzt echte Biedenkopfer „Originale“ sind. Das musste im Vorgrenzgangsjahr einfach sein. Bei diesen Bildern stehen also die Figuren im Vordergrund, nicht nur fotografisch.

Wenn du einen Bildtitel hast wie „Herzklopfen“: Aus einem abstrakten Wort entwickelt sich eine Vorstellung, ein Bild, und nun muss man dieses Bild irgendwie füllen mit einem Figürchen und einem Hintergrund. Wie gestaltet sich die Suche nach beidem?

Ochs: Konkret am Beispiel von „Herzklopfen“ war das übergeordnete Thema bereits vom Heidelberg-Bild vorgegeben, das heißt „Herzregen: Wer hat sein Herz in Heidelberg verloren“. Dass Herzen auf dem Biedenkopf-Bild sein mussten, war also klar. Ich hab dann überlegt, welche Wortzusammensetzungen es mit „Herz“ gibt. „Herzklopfen“ fand ich für meine alte Heimat passend, eine Hausfrauenfigur mit einem Teppichklopfer fand sich in meinem mittlerweile riesigen Figurenfundus, und schließlich hab ich die Szene vor verschiedenen Hintergründen fotografiert, unter anderem auch im „Herzen“ von Biedenkopf, in der Oberstadt.

Was die Umgebung angeht, brauche ich vor allem gutes Wetter und einen Untergrund für die Figur. Beides kann problematisch sein. Außerdem bin ich manchmal auch von den Jahreszeiten abhängig. Wenn ich zum Beispiel eine Mandel- oder Kirschblüte oder das Herbstlaub im Bild haben will und dann aber ein Sturm kommt und alles mit sich reißt oder wenn anderweitig kein passendes Wetter ist, dann wird das nichts mit dem Bild.

Wie viele Ideen hast du denn so im Schnitt auf Lager? Sagst du, wenn die Mandelblüte ausfällt, na gut, dann mache ich halt jetzt b, c oder d? Oder versteifst dich auf eine Idee, die du erst partout umgesetzt haben willst, bevor du dich für etwas Neues öffnen kannst?

Ochs: Zum Glück fotografiere ich projektbezogen, das heißt, es gibt immer zu einem Projekt viele unterschiedliche Bildideen. Ich mag also zwar enttäuscht sein, aber nicht komplett verloren, wenn ein Bild in die Hose geht; es würde dann ja auch viel zu lange dauern, bis das Projekt fertig ist.

Es gibt ein Bild in der Serie „Heidelzwerg – ganz groß“, das heißt „Philosophen unterwegs“und ist am Philosophenweg in Heidelberg entstanden. Da wollte ich im Hintergrund natürlich den Ausblick auf Heidelberg zeigen, aber auch die Bäume im Mittelgrund, und die sollten in kräftigen herbstlichen Farben erstrahlen. Aber in dem einen Jahr ist das nichts geworden, weil halt der Sturm kam, und dann musste das Bild tatsächlich ein Jahr warten.

Erstrahlen ist ein gutes Stichwort. Bei deinen Fotos fällt die unglaublich hohe Leuchtkraft der Bilder auf. Viele haben strahlende, kräftige Farben, sie suchen förmlich den Kontrast, da wirkt nichts wie bloß fotografierter Alltag. Versuchst du, das Leben darzustellen oder nachzustellen in einer Art Überhöhung? Oder ist das einfach ein künstlerisches Mittel und das sind nun mal die Farben, mit denen du arbeitest?

Ochs: Mir sind für meine Aufnahmen Sonnenlicht und blauer Himmel unheimlich wichtig. Weil das das Arbeiten mit so kleinen Gegenständen erleichtert, das hat also auch einen ganz pragmatischen Aspekt. Wenn die Umgebung sowieso schon diesig ist, dann wirken Mittel- und Hintergrund oft nicht interessant genug. Ich möchte aber meistens, dass sich die Umgebung in ihren schönsten Farben präsentiert. Was ich im Sinn habe, ist so eine Art verfremdete Postkartenansicht. Und auf Postkartenansichten ist der Himmel ja meistens blau und die Umgebung irgendwie schöner als schön.

Wie stellt man sich denn konkret die Aufnahme vor? Du hast mal geäußert, dass deine Bilder unglaublich wackelanfällig sind, da darf sich im Umfeld nichts bewegen. Wie viel Geduld musst du aufwenden für ein Bild, oder anders gefragt: Welches war das anstrengendste aller Bilder, die du je gemacht hast?

Ochs: „Herzklopfen“ war sehr anstrengend. Da hatte ich mich nämlich auf einen bestimmten Aufnahmestandort fixiert. Und der funktionierte einfach nicht. Weil entweder das Wetter nicht gut war, ich bin ja auch nur manchmal in Biedenkopf, oder der Sonnenstand war nicht richtig und der Ort lag im Schatten. Oder weil ich die falschen Herzen genommen habe, welche aus Metall, und die Spiegelungen waren viel zu kräftig. Das war anstrengend, weil ich meinen Plan mehrmals ändern musste.

Ich bin oft zum Standort hingegangen, zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Die Anwohner haben wahrscheinlich gedacht, ich bin eine Einbrecherin. Letzten Endes hab ich mich dann doch für einen anderen Standort entschieden. Dann gibt's wiederum körperlich anstrengende Bilder, bei denen ich mich verrenken muss, beispielsweise beim Bild „Rapunzels Verehrer“, das ich schon angesprochen hab.

Da hab ich mich mit dem linken Arm an der Parkplatzbegrenzung (die war damals noch aus Holz, wurde aber in der Zwischenzeit ersetzt) festgeklammert, damit ich nicht den Hang runter kugele in Richtung Oberstadt, und mit rechts hab ich von unten nach oben fotografiert, ohne Stativ, dafür war kein Platz. Was ich nicht mache, ist mit einem Bollerwägelchen voller x-beliebiger Figuren losziehen und dann hier oder da spontan entscheiden, hach, hier könnt ich doch jetzt mal ein Bild machen. So ist es auf jeden Fall gar nicht.

Du fängst mit einem Wort oder Bildtitel an, suchst dazu einen Hintergrund und ein Figürchen, dann machst du ein Bild oder vielleicht auch ganz viele. Hattest du schon mal das Gefühl, dass alle einzelnen Zutaten stimmten, sie sich aber nicht zu einem Gesamtbild fügen wollten?

Ochs: Hat es natürlich gegeben, das ist mir dann immer ein großer Dorn im Auge. Es gibt Bilder, die ich nicht zu Ende gebracht hab und zu denen ich vielleicht noch mal zurückkehre, wer weiß das schon. Aber es gibt auch Bilder, die ich dann einfach lasse, weil ich einsehen muss, dass die Bedingungen, die ich mir wünsche, draußen einfach nicht gegeben sind, oder die Bildwirkung ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.

Wenn ich Glück habe, dann entsteht beim Fotografieren oder beim späteren drüber Nachdenken eine Alternative, die ich dann umsetzen kann. Wie bei „Herzklopfen“. Wenn ich Pech habe, findet das Bild nicht statt.

Was neben der Strahlkraft deiner Bilder und ihrer unglaublichen Lebendigkeit auffällt, ist eine ungeheure Lebensfreude, da ist so viel … ich hab Kinder vor den Bildern stehen sehen, und die finden sie einfach nur toll! Sie mögen das Bunte, sie mögen die Ideen dahinter, da gibt es so eine Szene, wo ein Polizist zwei Gummibärchen verwarnt, da ist also auch ein großartiger Humor drin. Braucht man für all das ein Kinderherz? Sind deine Worteinfälle manchmal Kinderwörter, die du umsetzt in Kinderbilder?

Ochs: Ich fasse das, was ich mache, als Spiel auf. Ansonsten würde ich das nicht tun. Der Lohn ist das Spiel und die Selbstvergessenheit, und das ist vielleicht der Kinderteil. Die Figuren selbst sind ja schon Spielzeug. Aber auf der anderen Seite ist der Humor, der da drin steckt, manchmal eine Art Ironie oder Galgenhumor, und das ist vielleicht die Erwachsenenkomponente. Deswegen sind die Bilder möglicherweise auch so bunt. Das schafft eine Art Distanz zum Alltag oder zum Leben an sich. Denn so ist es ja normalerweise oft nicht, so farbig und fröhlich. Mit meinen Bildern sage ich aber: Doch, ist es wohl!