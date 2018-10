„Ihr seid eine ganz tolle Truppe“

Aber die schlechte Stimmung hatte sich schnell gelegt, zumal es viel Lob und Auszeichnungen für ihr Engagement und auch ein großes Büffet gab.

Die „First Medal“ für besonders engagierte Helfer wird an Dennis Kroh verliehen

Außerdem gab es Berufungen in der Führungsspitze, die der Diözesanleiter der Malteser für das Bistum Limburg, Nikolaus Graf von Plettenberg, durch seine Vertreterin Clementine Perlitt überbringen ließ. So wurde der Stadtbeauftragte Boris Falkenberg für weitere vier Jahre zum Beauftragten der Malteser für Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis berufen und das seit 1991 aktive Mitglied Alexander Jacob zum ehrenamtlichen Geschäftsführer ernannt. „Es ist ein wichtiges Element im Malteser-Leben, den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für ihren Dienst zu danken. Aber auch bei den Angehörigen möchte ich mich für das Verständnis bedanken, wenn ihre Partner oder Kinder im Auftrag der Malteser ihren Dienst am Nächsten tun. Egal ob im Katastrophenschutz, dem Besuch- oder Begleitdienst, als Integrationslotsen, im Außendienst oder in der Jugendarbeit. Ihr alle seid wunderbare Menschen, da ihr eure Freizeit für den Dienst am Menschen einsetzt“, sagte Falkenberg. Als neue Helfer wurden Michaela Ruggia-Gräb, Jan Philipp Jakob, Dennis Himmelreich, Paria Shahabi, Melissa Mahmutovic, Lucas Huttel, Lisa Eberts und Mohamad Eyed Alshawa neu in die Gemeinschaft berufen. Gleichzeitig konnten Philipp Weber, Jan-Philipp Jacob, Annette Clemo, und Natalie Henning ihre Urkunden zum Abschluss ihrer Sanitäterausbildung in Empfang nehmen. Mit dem Jubiläumsabzeichen für zehn Jahre treue Mitgliedschaft wurden Helen Schneider und Barbara Schnitte ausgezeichnet. Die „First Medal“, eine Auszeichnung des Malteserordens für besonders engagierte Helfer in der Flüchtlingswelle 2015/2016, wurde an Dennis Kroh verliehen.

Die stellvertretende Diözesanleiterin, Clementine Perlitt, dankte Boris Falkenberg dafür, dass er bereit war, seine vierte Amtszeit als Stadt- und Kreisbeauftragter zu übernehmen. Aber auch dem neuen ehrenamtlichen Geschäftsführer Alexander Jacob für sein 27-jähriges Engagement bei den Maltesern. „Ihr Wetzlarer Malteser seid eine ganz tolle Truppe, auf die wir alle in der Diözesanleitung besonders stolz sind“, sagte Clementine Perlitt aus Limburg.

Insgesamt sind die Wetzlarer Malteser mit über 320 ehren- und hauptamtlichen Helfern in den Bereichen Rettungsdienst, Notfallvorsorge, Sanitätsdiensten, Besuchs- und Begleitungsdienst, Schulsanitätsdiensten, Jugendarbeit, Integrationslotsen, und Auslandseinsatz aktiv.