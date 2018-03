Die 47-jährige Tagesmutter aus Marburg, Vorsitzende ihrer Fraktion im Kreistag, erhielt knapp 84 Prozent der Stimmen und wird die Grünen ebenso wie die Landesvorsitzende und aktuelle Landtagsabgeordnete Dorn-Rancke, die für Marburg-Biedenkopf II gut 78 Prozent der Stimmen erhielt, nach 2009 und 2013 zum dritten Mal hintereinander bei der Direktwahl um ein Mandat vertreten.

Laaz wertet es als Erfolg, dass über die Wiederinbetriebnahme der Salzbödebahn diskutiert wird

„Diesmal ist einiges anders, wir konnten mitgestalten“, sagte Laaz im Hinblick auf die Regierungsbeteiligung in der letzten Legislaturperiode in der Koalition mit der CDU. Laaz ging insbesondere auf die Verkehrspolitik ein, der die Grünen ihren Stempel aufgedrückt hätten. „Es geht jetzt um ein verkehrsübergreifendes mobiles Hessen“, betonte Laaz.

Bei den Straßen gelte nun Sanierung statt Neubau, der Öffentliche Personennahverkehr sei durch neue Finanzierungsvereinbarungen mit den Verkehrsverbünden gestärkt und es sei ein Erfolg, wenn derzeit über die Wiederinbetriebnahme der Salzbödebahn diskutiert werde.

Ein großer Erfolg sei auch das Schülerticket und das nächste Ziel, so Laaz, sei ein Bürgerticket, um noch mehr Menschen zu bewegen, nicht mit dem Auto zu fahren. Unter den Grünen sei zudem der Radwegebau forciert worden. Weitere Schwerpunkte ihrer Politik, so sagte Laaz, seien der Ausbau der Kinderbetreuung und die Energiewende voranzutreiben.

Angela Dorn-Rancke kritisierte die Klimaschutzpolitik der jetzt feststehenden Großen Koalition in Berlin. „Und die Grünen können hier den Unterschied machen“, betonte sie. In Hessen gelte es daher, einen Klimaschutzplan zu erstellen.

„Wir sind inhaltlich die treibende Kraft in Hessen“, betonte Dorn-Rancke. Etwa seien die Mittel im sozialen Bereich in der letzten Legislaturperiode deutlich erhöht worden. Vieles sei bereits erreicht, vieles gelte es aber auch noch umzusetzen. Dorn-Rancke forderte einen Aktionsplan für Integration. „Hesse ist, wer Hesse sein will und wir haben im Gegensatz zu den Rechtspopulisten Antworten“, hob sie hervor.

Der Einzug der AfD in den Landtag müsse verhindert werden, „denn es ist kein Naturgesetz, dass Rechtsradikale in das Parlament kommen“.

Weitere wichtige Themen sind laut der Landtagsabgeordneten eine gerechte Bildungspolitik – „Murat muss dieselben Chancen haben wie Sophie“ – sowie Umwelt- und Naturschutz, sowie der Einsatz für faire Arbeitsbedingungen.

Als Ersatzkandidaten wählten die Mitglieder den Politikstudenten Christian Schmidt für Marburg-Biedenkopf I, sowie für Marburg-Biedenkopf II Johannes Verhring, der Geschichte der internationalen Politik studiert.