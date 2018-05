Dautphetal-Buchenau Der Seniorentreffpunkt Dautphetal C lädt zu dem Vortrag „Irland – die grüne Insel“ für Mittwoch, 9. Mai, ein. Beginn ist um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus (Alte Landstraße 10) in Buchenau. Pfarrer Paul-Ulrich Rabe berichtet von seiner Wanderung auf dem Kerry Way. Interessierte aus Elmshausen werden wegen eines Bustransfers um Anmeldung unter (0 64 66) 92 03 06 gebeten. (red)