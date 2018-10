„Jauseparty“ der Wehr

Gladenbach-Diedenshausen Die Freiwillige Feuerwehr Diedenshausen bietet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Anlaufstelle für Wanderer von nah und fern an. Dazu wird am Donnerstag, 27. Dezember, das Dorfgemeinschaftshaus Diedenshausen ab 11 Uhr geöffnet. Für Essen und Trinken ist gesorgt und auch die musikalische Unterhaltung ist mit DJ Faaank sichergestellt. Gruppen ab fünf Personen werden gebeten, sich bis spätestens 25. November unter wf.diedenshausen@ff-gladenbach.de anzumelden.