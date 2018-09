„Jekyll & Hyde“ in der Waggonhalle sehen

Kaum ein Werk der Literatur hat das Doppelgänger-Motiv packender in Szene gesetzt als Robert Louis Stevensons Klassiker „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“. Die Veranstalter versprechen einen „großartigen Musical-Abend“, der düster, spannend und auch sexy sein soll.

Beginn ist am Donnerstag, 6. September, um 20 Uhr in der Waggonhalle Marburg (Rudolf-Bultmann-Straße 2a). Karten kosten 18 Euro plus Gebühr im Vorverkauf (www.waggonhalle.de) und 24 Euro an der Abendkasse. Weitere Aufführungen sind für den 7., 8., 9., 12., 14., 15. und 16. September vorgesehen. (red)