Respekt, Vertrauen, Gemeinschaft, Offenheit, individuelle Förderung, Toleranz, Mitbestimmung, Achtsamkeit und demokratisches Handeln werden in der Weidenhäuser Schule großgeschrieben. Die ADS gehört seit 2014 dem Hessischen Schulnetzwerk für Kinderrechte an. Seit zwei Jahren trägt sie offiziell den Titel „Kinderrechte-Schule“ – als erste Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf.

„In unserer Schule werden die Rechte der Kinder schon sehr stark gewürdigt. Nun ist es an der Zeit, dass die Kinderrechte auch in der Hessischen Verfassung verankert werden“, betonte Schulleiterin Karin Ley. Bei der Landtagswahl am Sonntag (28. Oktober) wird auch über 15 Änderungen in der Hessischen Verfassung abgestimmt. Ein Punkt betrifft die Aufnahme der Kinderrechte.

„Gemeinsam für uns“, „Kindern eine Stimme geben“ und „Gemeinsam sind wir stark“ stand auf den gebastelten Plakaten, mit denen die 210 Schüler gestern durch Weidenhausen zogen. Dazu verteilten sie Flyer und sammelten fleißig Unterschriften für ihr Anliegen.

Vor dem Autohaus Herrmann und dem Edeka-Markt Herbener legte die große ADS-Delegation jeweils einen Stopp ein und stimmte dort das Kinderrechtelied an. Damit brachten sie auch zum Ausdruck, dass die Volksabstimmung doch sehr im Schatten des politischen Wahlkampfes steht.

„Alle Kinder hier und dort, ganz egal an welchem Ort, haben Rechte wunderbar, nur nicht allen ist das klar“, heißt es in dem munteren Song. Musikalisch brachten die Schüler den Passanten so ihre Rechte und auch Pflichten näher. „Alle Erwachsenen müssen wissen, welche Rechte wir Kinder haben“, erklärte ein elfjähriges Mädchen, als es einer Mutter nach deren Einkauf einen Infozettel in die Hand drückte.

„Wir machen hier keinen Wahlkampf, wir wollen lediglich für unser Anliegen werben“, stellte Karin Ley klar. Mit ihrer Aktion liegen die Weidenhäuser Schüler auf einer Wellenlänge mit dem Kreisjugendparlament (KJP). Die Interessenvertretung der 12- bis 18-Jährigen in Marburg-Biedenkopf rief nun ebenfalls alle wahlberechtigten Bürger zu einem „Ja für Kinderrechte“ auf.

„Mit der Aufnahme in die Verfassung erhalten Kinderrechte einen höheren Stellenwert. Politik und Verwaltung werden stärker noch als bisher verpflichtet, die Rechte der Kinder bei all ihren Handlungen zu berücksichtigen“, heißt in einer Pressemitteilung des Kreisjugendparlaments.

Kreisjugendparlament und Kinderhilfswerk hoffen ebenfalls auf ein klares Signal für mehr Kinderfreundlichkeit

Diese haben Leon Löffler, Acelya Korkmaz (beide aus Dautphetal), René Kaletsch, Uchral Bakthishig (beide aus Weimar) und Clara Mayer (Stadtallendorf) unterschrieben. „Besonders das Recht auf Beteiligung an allen Angelegenheiten, die uns betreffen, ist uns sehr wichtig“, betonen die jungen Abgeordneten. Außerdem würden Kinderrechte auch die Elternrechte stärken – weil sie sich ein bestmögliches Aufwachsen und eine optimale Förderung ihrer Kinder wünschen, so die KJP-Mitglieder.

Ein „klares Signal für mehr Kinderfreundlichkeit“ erhoffen sich auch das Deutsche Kinderhilfswerk und der Deutsche Kinderschutzbund. „Kinder sind nicht einfach nur eine gesellschaftliche Teilgruppe von vielen, deshalb ist ein Vorrang kindlicher Interessen aus unserer Sicht wichtig“, erklärte Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. Junge Menschen würden besondere Rechte auf Schutz, Beteiligung und Förderung benötigen. Bisher sind die Länder Hessen und Hamburg die einzigen Bundesländer ohne Kinderrechte in ihrer Verfassung. Mehr als 16 Prozent der Einwohner in Hessen sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre – die Verfassungsänderung betrifft somit direkt 1 035 532 junge Bürger des Bundeslandes.

„Wir können gemeinsam zeigen: Kinder in Hessen werden ernst genommen in ihren Anliegen und ihrem Anspruch auf Schutz vor Gewalt“, betonte Verone Schöninger vom Deutschen Kinderschutzbund. „Insbesondere müssen wir das Wissen über die Kinderrechte bei den Kindern selbst stärken und sie darin unterstützen, ihre Anliegen vorzutragen – sei es in der Familie, bei Behörden oder in der Freizeit“, sagte die Landesvorsitzende.