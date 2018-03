Limburg Am Sonntag, 11. März, ist ab 12 Uhr im Rahmen der Reihe „Kirche im Kino“ der Film „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ im Kino „Cineplex“ in Limburg zu sehen. Patrick und Gwendolin ziehen mit dem Rucksack um die Welt und versuchen auch, sich in Verzicht zu üben. Nach der Filmvorführung folgt ein Nachgespräch, das von Pfarrer Joachim Naurath vom Dekanat Runkel moderiert wird. „Kirche im Kino“ gibt es zum Eintritt von fünf Euro. (red)