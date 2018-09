„Krass kariert“- Bloß keine Chips verlieren!

Es gibt 48 Zahlenkarten von 1 bis 12 und sechs Aktionskarten (je zwei Joker, Kartenziehen und Stopp). Amigo-Kartenspiele sind immer besonders pfiffig. Das zeigt sich schon beim Kartenausteilen. Jeder Mitspieler erhält zehn Handkarten. Diese werden im Stapel aufgenommen und nicht sortiert. Zwei Reserve-Karten legt jeder vor sich auf den Tisch, ebenso drei Chips als drei Leben. Die Karten, die ausgespielt werden können, gliedern sich auf in: Solo, Einzelkarte, Zweier-Straße, Paar, Dreier-Straße und Drilling.

Der Startspieler legt eine Karte oder Kombination auf den Tisch, der nächste in der Reihe will ihn übertreffen und legt nun eine höhere Karte der gleichen Kombination oder aber eine bessere Kombination hin. Hat er keine höhere Kombination, muss er eine seiner Reservekarten auf die Hand nehmen. Diese kann er in seiner Hand so stecken, dass eine gute Neukombination entsteht (aus den Einzelkarten 3 und 5 wird durch Aufnehmen und Einstecken einer 4 eine gute Straße: 3, 4, 5).

Sobald ein Mitspieler seine beiden Reservekarten aufgenommen hat und dennoch nicht ablegen kann, ist die Runde zu Ende, und er verliert ein Leben. Eine Runde kann auch enden, wenn alle bis auf einen Spieler all ihre Karten losgeworden sind. Es kommt dabei nicht auf die Anzahl der Stiche an, sondern, dass man möglichst schnell seine Karten los wird. Wichtig ist, dass nur Karten ausgespielt werden, die man nebeneinander auf der Hand hat.

Mit den Aktionskarten bringt man zusätzlich Leben ins Spiel: Ein Joker ersetzt alle anderen Karten, „Stopp“ beendet die Einzelrunde sofort, und der „Stopp“-Spieler darf neu ausspielen. Schließlich die „Ziehen“-Karte: Der Gewinner der Runde muss zwei Karten nachziehen. Die Spielpartie endet, wenn ein Mitspieler alle Chips, also alle Leben verloren hat.

Das Spiel entwickelt seine volle Dynamik mit fünf Mitspielern. Sind also mal vier Leute beisammen, sollte „Krass Kariert“ auf den Tisch kommen. Denn gerade mit den „Stopp-“ und „Nachziehen“-Karten kann man seine Mitspieler gut ärgern.

Krass Kariert, ein Kartenspiel von Katja Stremmel für 3-5 Mitspieler ab 10 Jahre, Amigo-Spiele, ca. 8 Euro.